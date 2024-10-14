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من هو "قاريء النصر" الذي بدأت النسخة الأربعون من الندوة التثقيفية بإحدى تلاواته؟ - أخبار كلمتك

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من هو "قاريء النصر" الذي بدأت النسخة الأربعون من الندوة التثقيفية بإحدى تلاواته؟ - أخبار كلمتك

من هو "قاريء النصر" الذي بدأت النسخة الأربعون من الندوة التثقيفية بإحدى تلاواته؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:26 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 03:19 م 10/14/2024 3:19:06 PM

قاريء النصر الشيخ
قاريء النصر الشيخ محمد أحمد شبيب، كلمتك

استهلت الندوة التثقيفية الأربعون التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر 1973 اليوم بمقطع من "قرآن الفجر" الذي تزامن مع انطلاق الحرب. وكانت التلاوة من سورة "آل عمران" وتتناول الجهاد في سبيل الله وجزاء الذين يُقتلون في سبيل الله، وعُرفت هذه التلاوة بـ"قرآن النصر"، كما اشتهر قارئها بـ"قاريء النصر"، وكانت هذه التلاوة سببًا رئيسًا في ذيوع اسمه وشهرته..فمن هو القاريء؟

أما القاريء فهو الشيخ محمد أحمد شبيب، أبرز قراء الرعيل الثالث بالإذاعة، وعُرف عنه خشوعه وإتقانه وانضباطه أثناء التلاوة. واللافت في الأمر أنه توقف كثيرًا عند تلاوته قوله تعالى «وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وبدا خشوعه وتأثره وربما بكاؤه، وكأنها كانت البشرى الإلهية بالنصر الموعود.

ولد القاريء الشيخ محمد أحمد شبيب في إحدى قرى محافظة الدقهلية في العام 1934، وحفظ القرآن الكريم في كُتاب القرية في سن صغيرة. في عام 1951 التحق "شبيب" بمعهد الزقازيق، فاشتهر بصوته العذب الشجي، وامتدت شهرته إلى القرى والأقاليم المجاورة، قبل أن يلتحق بالإذاعة ويصبح واحدًا من أبرز قراء القرآن الكريم. من المحطات المهمة أيضًا في مسيرة الشيخ "شبيب" دعوته لتلاوة قرآن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان العام 1994 بالمسجد الأقصى بحضور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ونحو نصف مليون فلسطيني، وحرص على تلاوة نفس الآيات التي تلاها في "ٌقرآن النصر". زار "شبيب" عديدًا من الأقطار العربية والغربية سفيرًا للقرآن الكريم، وظل خادمًا لكتاب الله حتى وافاه الأجل في العام 2012، عن عُمر ناهز 79 عامًا، بعدما أثرى المكتبة الإذاعية بعديد من التلاوات القرآنية. وتحرص إذاعة القرآن الكريم على إذاعة هذه التلاوة، تزامنًا مع ذكرى انتصارات 6 أكتوبر، وأيضًا عند الاحتفال بذكرى وفاته التي تحل في الثالث من أبريل.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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