مشاهير العرب - فيلم «عاشق» لـ أحمد حاتم يواصل تحقيق المركز الأول بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - يواصل فيلم «عاشق» بطولة النجم أحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، تحقيق إيرادات جيدة بدور السينما خلال الفترة الماضية.

إيرادات فيلم عاشق

وحصد فيلم عاشق، أمس إيرادات بلغت حوالي231.287 جنيه، محافظا على المركز الأول بقائمة شباك تذاكر دور العرض.

أبطال فيلم عاشق

يشارك في فيلم عاشق، مجموعة من نجوم الفن، حيث يأتي في مقدمتهم: أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محي الدين، فراس سعيد، سامي مغاوري، محمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد، تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.

أحداث فيلم عاشق

فيلم عاشق، تدور احداثه في إطار تشويقي رومانسي، حول قصة حب تنشأ بين مالك وفريدة، وتنتهي بالزواج بينها، حيث يعمل مالك معالج لحالات الإدمان، بينما فريدة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان، ويعتبر العمل من الأفلام التي حققت نجاحا باهرا منذ بداية طرحه.