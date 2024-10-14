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مشاهير العرب - «الفنان زي لاعب كرة القدم».. أحمد مالك يكشف سر غيابه عن الساحة الفنية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الفنان زي لاعب كرة القدم».. أحمد مالك يكشف سر غيابه عن الساحة الفنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الفنان زي لاعب كرة القدم».. أحمد مالك يكشف سر غيابه عن الساحة الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - كشف الفنان أحمد مالك، عن سبب غيابه خلال الفترة الماضية عن الساحة الفنية، بجانب الحديث عن استفادته من التعليقات السلبية وكيف أدت لـ تطويره كممثل في أعماله.

وتحدث أحمد مالك، خلال تصريحات له: «أنا ممثل الدور اللي هيتعرض عليا هعمله بأكثر شكل ممكن إلي أن الناس تصدقوا، الفنان زيه زي لاعب الكرة، عندك موهبة هتشتغل عليها هتبقى أحسن، مش هتشتغل عليها عمرك ما هتتطور، زي مباراة نزلت لاعبتها، عملت أداء وحش هترجع المباراة الثانية تثبت نفسك فيها».

الفنان أحمد مالك

وأشار مالك، عدم اهتمامه بالتعليقات الجمهور عنه، قائلا: «في حاجات مقدمتهاش بأكثر شكل أنا راضي عنها، بس ده ميخلنيش أستخبى وأقول لا مش هعملها، بالعكس ده يخليني أتعلم منها وأقدم نفسي بشكل أنا راضي عنه».

أما عن سبب اختفائه خلال الفترة الماضي أوضح: أنا كنت في فترة عندي حلم الاحتراف للعالمية، إني أشتغل بره مصر وحققت ده، بس أنا دلوقتي مركز أكثر في بلدي وبالأخص الظروف اللي بتحصل في العالم حاليًا بتخليك عاوز تبقى في وسط أهلك، وأنا متحمس جدًا أني أقدم أكتر شخصيات أنا أتربيت وسطها».

مسلسل مطعم الحبايب

ويعرض خلال الفترة الحالية لـ أحمد مالك، مسلسل «مطعم الحبايب» بمشاركة الفنانة هدى المفتي، المسلسل درامي كوميدي تدور أحداثه حول المنافسة بين أصحاب المطاعم، بالإضافة إلى إظهار حياة العاملين في مجال الطبخ والأسرار الخاصة بهم في وصفات الطعام، ويعرض العمل عبر منصة شاهد.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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