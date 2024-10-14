أنشئ قبل أكثر من 6 عقود وتعتزم الحكومة إزالته، ما تيسر من تاريخ المسرح العائم بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:52 مساءً - المسرح العائم، حالة من الغضب والدهشة تسود الأوساط الفنية والثقافية إثر تردد أنباء عن صدور قرار رسمي بإزالة المسرح العائم بالجيزة؛ نظرًا لمكانته الفنية والتاريخية الكبيرة، وظهرت مطالبات ومناشدات بضرورة إلغاء هذا القرار؟

وبعيدًا عن ردود الأفعال وتداعياتها، تلقي "كلمتك" خلال السطور التالية إطلالة تاريخية عن المسرح العائم.

نشأة المسرح العائم

يعد المسرح العائم، الذي كان يعرف أيضًا بمسرح فاطمة رشدي والذي يقع على ضفة نهر النيل الشرقية بجوار كوبري الجامعة بمنطقة المنيل، شاهدًا على تاريخ طويل من الإبداع وكان بمثابة منارة للفنون، منذ أن كان مجرد عوامة تسير من مكان إلى آخر كخشبة مسرح متنقلة في النيل بين محافظات مصر لنشر الإبداع بين الربوع وحتى عصرنا الحالي.

كانت بداية هذا المسرح، الذي لطالما أفاض فنًا، في أكتوبر عام 1960 حيث تم افتتاحه ضمن خطة وزارة الثقافة والإرشاد القومي لافتتاح أكثر من دار عرض مسرحي جديد بالقاهرة وفي الأقاليم، في البداية أطلق على المسرح العائم اسم “مسرح النيل” وكان عوامة تتنقل بين محافظات مصر وتقدم عروضًا مسرحية في رحلة تستغرق أربعة شهور لتعود بعدها إلى مقرها الدائم.

وافتتح المسرح العائم بتقديم مجموعة عروض من “ريبرتوار” فرقة المسرح الحر، ثم عروض لفرقة المسرح القومي، ومنذ افتتاحه ويقدم المسرح عروضًا مختلفة خلال فصل الصيف، ومع مرور الوقت تم بناء خشبة ثابتة للمسرح بالمنيل وفيما بعد تم تغطية سقف المسرح.

ولطالما كان المسرح العائم مركزًا مضيئًا يجمع النجوم وكان بمثابة ملتقى النجوم قبل إنشاء نادي النقابة، فكان يجتمع به الزعيم عادل إمام وسعيد صالح وغيرهم من النجوم، كما نظم السيد راضي وكرم مطاوع عدد من لقاءاتهم به.

وتم إطلاق عليه مسرح فاطمة رشدي عام 1974 حينما كرم الرئيس السادات الفنانة الراحلة في عيد الفن، ولقد ظل مغلقا لتجديده ثلاثة أعوام منذ 2016، حتى أعيد افتتاحه في أبريل 2019 بعد تطوير أجهزة الصوت به وتجهيز مساحة مشاهدة بصالة المسرح العائم الصغير للجمهور من ذوي الاحتياجات الخاصة.

عروض بارزة على المسرح العائم

عرضت على خشبة المسرح العائم عدة فرق مهمة ولكن كانت الأفضلية دومًا للمسرح الكوميدي، وقدمت عليه عروض مميزة من ضمنها مسرحية جوزين وفرد عام 1966 لعبد المنعم مدبولي وأمين الهنيدي وسهير البابلي وحسن مصطفى، ومسرحية قسمتي عام 1982 لفؤاد المهندس وشويكار التي حققت إيرادات عالية وقت عرضها، ومسرحية زقاق المدق للفنانين المتحدين بطولة فريد شوقي ومحمود ياسين، ومسرحية صعلوك يربح المليون عام 2003، ومسرحية إللي خايف يروح عام 2014، ومسرحية حوش بديعة عام 2016، ومسرحية الحالة توهان عام 2019، ومسرحية حب رايح جاي بطولة رشوان توفيق وأحمد صيام ودنيا عبد العزيز وميدو عادل، ومسرحية أفراح القبة، وفي أغسطس الماضي قدمت فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح عليه عرض “مرايا إلكترا” ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض.

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