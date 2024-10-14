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موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 8 - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:36 مساءً -  يعد مسلسل مطعم الحبايب من الأعمال الفنية التي تنافس حاليًا في موسم “الأوف سيزون” ويتابعها قطاع كبير من الجمهور الذين يبحثون عن كل تفاصيل تتعلق بالمسلسل.

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 8

 يتم عرض مسلسل مطعم الحبايب بواقع ٣ حلقات أسبوعيًا، وسيتم عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 8 يوم الجمعة المقبل 18 أكتوبر في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

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أبطال مسلسل مطعم الحبايب  

 مسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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