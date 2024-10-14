بطولة بيومي فؤاد، 144 ألف جنيه إيرادات "بنسيون دلال" أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:36 مساءً - فيلم بنسيون دلال ، احتل فيلم بيومي فؤاد الجديد “بنسيون دلال”، المركز الثالث من حيث إيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم بنسيون دلال لبيومي فؤاد

وحقق فيلم بنسيون دلال الذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد إيرادات 144 ألف جنيه في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي أمس الأحد.



فيلم بنسيون دلال

ويجسد بيومي فؤاد خلال الأحداث دور أب لخمسة أبناء من بينهم عمر متولي وأمجد الحجار وطاهر أبو ليلة، لكل ابن مشاكله وطباعه الخاصة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، من بينهم عمر متولي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وخالد سرحان ووليد فواز وأمجد الحجار وغادة طلعت وطاهر أبو ليلة تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.

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