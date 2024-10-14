مشاهير العرب - مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي.. موعد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:25 مساءً - منذ عرض المشهد الأول في الحلقة الأولى استطاع مسلسل برغم القانون أن يجذب الأنظار، بداية من عيون الجمهور الجالس أمام شاشة التليفزيون وصولاً إلى نقاد الفن، ليتفق الجميع على أن المسلسل يستحق المشاهدة والنجاح الساحق الذي حققه.

مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي

انطلقت الفنانة إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها، لتستغل الفرصة وتثبت للجميع موهبتها الفنية وان دخولها عالم الفن لم يكن مجرد صدفة حدثت في حياتها.

وتقدم الفنانة إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون شخصية «ليلى» وتعمل المحامية، وتستقيظ في يوم ما تكتشف هروب زوجها وتركها مع أولادهما بمفردها، ويتضح أنه شخص أخر وقام بتزوير أوراق وانتحل شخصية شخص متوفى، ومن هنا تبدأ رحلة ليلى في الكشف عن الحقيقة، وتبرئة نفسها من التهم المنسوبة إليها.

مسلسل برغم القانون

تميز المسلسل بأحداثه المتسارعة والمثيرة، التي تتدور في إطار درامي تشويقي، ويتكون مسلسل برغم القانون من 30 حلقة، تم عرض 22 حلقة منه حتى الآن.

القنوات الناقلة لمسلسل برغم القانون

ويمكن لعشاق الدراما التشويقية مشاهدة ومتابعة مسلسل برغم القانون، من خلال منصة watch it الرقمية، ومن خلال شبكة قنوات ON.

موعد عرض مسلسل برغم القانون

وتذاع حلقات مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي على قناة ON E «العرض الأول»، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV.

ويستطيع الجمهور الذي فوت العرض الأول، مشاهدة مسلسل برغم القانون في الإعادة، ويذاع في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 من صباح اليوم التالي على قناة ON E، بينما تُعرض الحلقة على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.

أبطال مسلسل برغم القانون

ويشارك في بطولة مسلسل برغم القانون، بجانب إيمان العاصي، عدد من النجوم أبرزهم: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل برغم القانون، من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.