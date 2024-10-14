مشاهير العرب - تمهيدا لعرضه.. طرح البرومو التشويقي لـ فيلم «رفعت عيني للسما» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:25 مساءً - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم «رفعت عيني في للسما» عن البرومو التشويقي للعمل، وذلك تمهيدا لعرضه في 6 من نوفمبر المقبل.

وظهر خلال البرومو فتيات البرشا في الصعيد، وهن يطاردن أحلامهن، ترغب ماجدة في دراسة المسرح بالقاهرة، وتطمح هايدي في رقص الباليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، وسط اعتراض المحيطين بهم، لسه متجوزتيش لحد دلوقتي؟، بنات قليلة الأدب؟.

ومن المقرر أن يعرض فيلم «رفعت عيني للسما» ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في مهرجان كان السينمائي، وأن يصنع التاريخ لـ مصر للمرة الأولى بالفوز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي خلال دورته 77.

أحداث فيلم رفعت عيني للسما

تدور أحداث فيلم رفعت عيني للسما، حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي. تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله.

أبطال فيلم رفعت عيني للسما

الفيلم بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام، وإخراج ندى رياض وأيمن الأمير.