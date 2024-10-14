مشاهير العرب - «ما زلت أنتظرك يا حبيبي».. رانيا محمود ياسين تحيي الذكرى الرابعة لوفاة والدها (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:08 مساءً - أحيت الفنانة رانيا محمود باسين، الذكرى الرابعة لوفاة والدها، بكلمات مؤثرة،

ونشرت رانيا، صورة لوالدها محمود ياسين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتبت عليها: وما زلت أنتظرك يا حبيبي وحشتني أوي، رحمك الله وأسكنك جنات النعيم، في جنات الخلد في الفردوس الأعلى، ( فروح وريحان وجنة نعيم ) أي: فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكة بعد الموت».

وتابعت: «رحمك الله يا أبي في صحبه الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، الله يرحم جميع أمواتنا يارب».

محمود ياسين

وتحل اليوم الذكرى الرابعة، لوفاة الفنان محمود ياسين، الذي غادر عالمنا في 14 من أكتوبر عام 2020، عن عمر يناهز 79 عاما، تاركا خلفه إرثا ثمينا من الأعمال الدرامية والسينمائية، التي لا تزال خالدة في أذهان الجمهور، وبصمة لا تنسى في التاريخ.

بلغت الأعمال الفنية التي قدمها لأكثر من 150 فيلمًا سينمائيًا و10 مسرحيات، إلى جانب عشرات الأعمال الدرامية والإذاعية التي تخطت 90 عملًا، كما شارك في أفلام مهمة مثل الرجل الذي فقد ظله وشيء من الخوف والصعود إلى الهاوية.