خاص.. «كلمتك» تنفرد بنشر نصوص المخاطبات الرسمية عن إزالة المسرح العائم بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:03 مساءً - المسرح العائم، حصلت “كلمتك” على نصوص المخاطبات الرسمية الخاصة بإزالة المسرح العائم بالجيزة، وهي القضية التي أثارت غضبًا عارمًا وجدلًا كبيرًا في الأوساط الفنية والثقافية خلال الساعات القليلة الماضية؛ نظرًا للمكانة الفنية والثقافية للمسرح المقرر إزالته لأغراض تبدو تجارية بحتة.

كان المسرح العائم – مسرح فاطمة رشدى – تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إثر مناشدة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب للرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل لوقف إزالة وهدم المسرح العائم بالجيزة والذى يتضمن مسرح الطفل.

إزالة المسرح العائم



وتنفرد “كلمتك” بنشر نصوص المكاتبات والمخاطبات الرسمية بين وزارة الثقافة وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، والتي تكشف حقيقية إزالة المسرح العائم من منطقة جزيرة الروضة وأسبابه ودوافعه، وفقا لخطة دراسة تطوير المنطقة المحيطة به.

يشير الخطاب المؤرخ بتاريخ 10 أكتوبر 2024 – مستعجل – الصادر عن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الثقافة إلى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، إلحاقا للمكاتبات المنتهية التي تحمل رقم 8019 بتاريخ 30 سبتمبر 2024، بخصوص ضرورة تطوير مستشفيات قصر العيني بجزيرة الروضة والتي تقدم العلاج لأكثر من 2 مليون سنويًا مع حتمية توفير مناطق انتظار كافية للأطقم الطبية والمترددين عليها والمتضمن الدراسات التي تمت لتطوير هذه المستشفيات لتتماشى مع الأكواد الطبية ومعايير الهيئة للاعتماد والرقابة الطبية والمنتهي بأن رئيس الجمهورية وجَّه بالموافقة على التوصيات المرفقة من ضمنها: دراسة إخلاء طرح النهر التي كانت مخصصة أصلا لمستشفيات قصر العيني والمشغولة حاليا بما يلي: منها " المسرح العائم " والذي يشير فيه إلى القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بشأن تطوير مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني) المنعقد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 10 سبتمبر 2024، وبالعرض عليه وجَّه بسرعة الرد على ما تم التوافق عليه في الاجتماع المشار إليه، والمنتهي نحو اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية والإفادة بما تم بذات الشأن لاستكمال العرض على رئاسة الجمهورية.

وتشمل المكاتبات -التي حصلت كلمتك عليها- صورة كتاب الجهات المعنية والواردة إلى وزارة الثقافة بتاريخ 3 أكتوبر 2024، والمنتهى نحو قيام المسرح العائم – مسرح فاطمة رشدي (البيت الفني للمسرح) – بنقل كافة متعلقاته من قطعة الأرض محل الانتفاع خلال أسبوع من تاريخه وتسليم الأرض للجنة المشكلة من الجهات الحكومية المختصة.

مناشدة سميحة أيوب للسيسي



وكانت الفنانة سميحة أيوب ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر" قائلة: "بلغنا قرار إزالة المسرح العائم وهو يضم مسرح الطفل، وأناشد الرئيس بعدم تنفيذ القرار؛ لأننا في حاجة إلى مسارح، نحن نفكر في بناء المسارح مش هدم المسارح".

قيمة المسرح العائم



وتابعت سيدة المسرح العربي: "الثقافة مثل لقمة العيش بالنسبة للشعب، أرجو من الرئيس وقف تنفيذ قرار هدم المسرح العائم”"، مضيفة: "المسرح العائم له قيمة كبيرة، نحن في عرض مسرح ونصف مسرح، إزاي نهدم مسرح وبداخله مسرح اللي هو مسرح الطفل"؟!

تشويه فكر البلد



واستطردت الفنانة سميحة أيوب: "ما يحدث نوع من تشويه فكر البلد وثقافة البلد، ومش عارفة إزاي نفكر نهدم مسرح وإحنا في نفس الوقت بنفكر نبني مسارح، المسرح يبني وجدان الشعب وهتستفيدوا إيه لما تهدموا المسرح/، هتبنوا مسرح؟ والله عيب اللى بيحصل"، مختتمة: "مصر عقل وفكر وتنوير إحنا بنور العقول ولا بنطمس العقول".

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