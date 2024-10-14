افتتاح معرض “بدايات” الجماعي بمركز كرمة بن هانئ الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:47 مساءً - يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض “بدايات” الجماعي الذي يستضيفه مركز كرمة بن هانئ يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر الجاري فى تمام الساعة الـ 7 مساءً.

ويشارك فى المعرض كلًا من الفنانات (أسماء نادي توفيق - إسراء محمد - سوزان عادل عيسى) ومعهم الفنان (هشام علي السيد)، وذلك على أن يستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري بمركز كرمة بن هانئ الثقافي فى متحف أحمد شوقي.

ومن المقرر فتح المعرض للجمهور مجانًا فى المواعيد الرسمية، وهي يوميًا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتي الـ 9 مساءً يوميًا عد يومي الجمعة والإثنين.

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