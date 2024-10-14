مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية ثراء جبيل في «العتاولة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:36 مساءً - تشارك الفنانة ثراء جبيل، في مسلسل «العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ومن المقرر أن تجسد ثراء جبيل، خلال أحداث العمل، شخصية زوجة طارق لطفي، والتي تتعرض للعديد من المواقف تغير مجري حياتها.

مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

وشارك في بطولة مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن جاء في مقدمتهم: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.