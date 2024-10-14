مشاهير العرب - حلال أم حرام؟.. عمر كمال ينتظر ردا من الأزهر بشأن أمواله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:20 مساءً - خرج مطرب المهرجانات عمرو كمال ليرد على منتقديه بشأن أمواله التي يربحها من الأغاني وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الأزهر بالرد عليه لحسم هذا الجدل.

ونشر عمر كمال، مقطع فيديو على حسابه في فيسبوك، قال فيه: «أظن إن ربنا كرمني عشان علاقتي بربنا جيدة، لكني تعبت نفسياً من كلام الناس، وعايز حد من الأزهر يرد عليَ.

وأضاف: «عندما أعمل أي خير أو أساعد أحد، يخرج بعض الناس ينتقدوني ويقولوا لي الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لذلك دائماً أسأل نفسي ما الشيء الذي أفعله خطأ؟! فأنا أغني في فرح وبفرح الناس».

وتابع: «أنا أساعد أي شخص يلجأ لي، وأي إنسان يطلب مني شيء، ولله، أفعل معه ما استطيع أن أفعله.. وهناك أشخاص يقولون لي: ما هو الشيء الذي نجحت فيه وتتفاخر به؟! وأنا أقول لهم أنني متحمل مسؤولية 50 فردا هم أعضاء فرقتي، هذا بجانب أهلي».

وأوضح: «أساعد كذلك من يحتاج علاج من أفراد الفرقة».

وواصل: «أنا عايز شيخ من الأزهر يقول لي أنا صح ولا غلط. لو أنا غلط أبطل أعمل خير. أنا تعبت نفسياً؟ بيقولوا: أنت مش هيتقبل منك عشان فلوسك حرام.. يا رب كل واحد في المجتمع يبقى زي عمر كمال يشيل الناس، مكنش هيبقى فيه فقير».

رد الدكتور أحمد كريمة على عمر كمال

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة، الأزهر على المقطع الذي نشره الفنان عمر كمال، قائلا: «كمل في الخير الذي تفعله، ولا توقفه، ولا تلتفت لما يقال من سلبيات تثبط من عزيمتك، فهناك أناس نصَّبوا انفسهم أوصياء على الخلق من دون الله».

واستشهد كريمة، بآيات من القرآن الكريم: بقول الله- تعالى-: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ}، وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)، متابعا: فافعل الخير طالما أنه في سبيل الله، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا.