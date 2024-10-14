مشاهير العرب - بـ144 ألف جنيه.. «بنسيون دلال» يحتل المركز الثالث بالسينمات أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:20 مساءً - حقق فيلم «بنسيون دلال» بطولة بيومي فؤاد، إيرادات جيدة بدور العرض السينمائية أمس الأحد.

إيرادات فيلم بنسيون دلال

وحصد فيلم بنسيون دلال، أمس الأحد 144.356 جنيها، ليكون بذلك الرقم في المركز الثالث بقائمة الأفلام المعروضة.

أحداث فيلم بنسيون دلال

وتدور قصة فيلم بنسيون دلال، في إطار كوميدي، حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبنائه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبناءه «مجاهد»، الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

أبطال فيلم بنسيون دلال

كما يشارك في فيلم بنسيون دلال، عدد من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم: بيومي فؤاد، عمر متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، أسامة السيد الشهير بميكا، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت، وضيفة شرف الفيلم الفنانة نسرين أمين، إخراج شادي الرملي، وتأليف حسين نيازي.