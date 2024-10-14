مشاهير العرب - تفاصيل شخصية سلوى محمد علي في مسلسل 6 شهور» (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:04 مساءً - تشارك الفنانة سلوى محمد علي، في مسلسل 6 شهور» بطولة الفنان الشاب نور النبوي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر منصة watch it.

وتجسد سلوى محمد علي، شخصية هالة، وهي والدة مراد الذي يجسد شخصيته الفنان الشاب نور النبوي، وسيكون لها دورًا مهما في حياة ابنها الذي يكافح في مجال عمله في التسويق العقاري.

مسلسل 6 شهور

يعد مسلسل 6 شهور، أول بطولة مطلقة لـ الفنان نور النبوي، والذي يتشوق العديد من الجمهور لمشاهدته وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه، من خلال فيلم الحريفة، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية بدور السينما.

ويشارك في بطولة العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم: نور النبوي، نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار من التشويق والاثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.