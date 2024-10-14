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الليلة، "العشاء الأخير" بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح - أخبار كلمتك

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الليلة، "العشاء الأخير" بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح - أخبار كلمتك

الليلة، "العشاء الأخير" بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:59 مساءً -  يقدم فريق العرض المسرحي “العشاء الأخير"، مشاركته ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، وذلك في تمام السادسة مساء اليوم على مسرح الهوسابير بوسط القاهرة. 

مسرحية العشاء الأخير 

 العرض مأخوذ عن نص "the perfect host” لنيكولاس تومناي وكريشنا جونز، ومن تأليف محمد عادل، وإخراج إياد أمين. 

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مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 

 مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري يقام في الفترة من 9 وحتى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 25 عرضا مسرحيا متنوعا. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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