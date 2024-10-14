مشاهير العرب - بعد مقتل بابا صديق.. السلطات الهندية تشدد الحراسة على سلمان خان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:47 مساءً - سبب حادث مقتل بابا صديق، السياسي الهندي، حالة من القلق والرعب داخل نفوس عشاق السنيما الهندية، خوفًا من أن يلقى الفنان سلمان خان نفس مصير صديقه الراحل، خاصة انه بالفعل تعرض لمحاولة اغتيال في وقت سابق.

مقتل بابا صديق

وتوفي السياسي الهندي بابا صديق، نتيجة تعرضه لإطلاق النار من قبل مهاجمين مجهولين، وتم نقل إلى المستشفى مباشرة بعد إطلاق النار عليه.

وتم القبض على اثنين من المشتبه بهم، ويحقق قسم الجرائم في مومباي في القضية، ولكن لم يتحمل وتوفي نتيجة إصابته.

بابا صديق وسلمان خان

وكان الفنان الهندي سلمان خان من أول الحاضرين فور الإعلان عن وقوع الحادث، حيث كان تجمعتهما علاقة صداقة قوية ومترابطة، وينتمي «خان» إلى قائمة الأصدقاء المقربين لدى بابا صديق.

وزار سلمان خان عائلة بابا صديق لتقديم تعازيه وكان منزعجًا بشكل واضح عند مغادرة منزلهم، وسادت حالة من الفوضى، على الرغم من أنه كان محاطًا بأفراد الأمن، إلا أن حشدًا من الناس تجمع حوله عندما غادر المنزل.

تشديد الحراسة على سلمان خان

ووفقًا لوسائل الإعلام الهندية، تم نشر أفراد أمن إضافيين في مقر إقامة خان في مومباي في أعقاب الوفاة المأساوية للسياسي بابا صديق، وصرح مسؤولون في شرطة مومباي أنه يتم اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان سلامته وعائلته.

ونشر مصور باباراتزي مقطع فيديو على إنستجرام للممثل وهو يسير إلى سيارته، وأظهرت الصور الحارس الشخصي لسلمان، يرافقه وهو يمشي عبر الحشد.

صداقة سلمان خان وبابا صديق

جمعت صداقة قوية بين سلمان خان وبابا صديق، وأظهر سلمان ذلك بعدة طرق منها ناشد خان سكان باندرا التصويت لبابا وهو يقول: «يجب عليك التصويت لأفضل رجل من دائرتك الانتخابية.. من هو أفضل رجل بالنسبة لك هنا».

وكان الحشد يصرخ «مودي»، ليرد سلمان قائلا: «بالنسبة لك مودي هو أفضل رجل هنا، ولكن بالنسبة لدائرتي الانتخابية، أفضل رجل في باندا هو بابا صديق و بريا دوت».

بابا صديق

وكان بابا صديق معروفا بإقامة حفلات إفطار يحضرها النجوم كل شهر رمضان في مومباي، وغالبًا ما كان يحضر هذه الحفلات النخبة في بوليوود، وكان سلمان خان وشاروخان وسانجاي دوت وغيرهم من روادها كل عام.