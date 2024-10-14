ثراء جبيل تنضم لفريق العتاولة 2، وهذه تفاصيل شخصيتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:42 مساءً - تعاقدت الفنانة ثراء جبيل على المشاركة في مسلسل العتاولة الجزء الثاني، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها خلال الفترة المقبلة.

وتجسد ثراء جبيل خلال أحداث العمل شخصية زوجة طارق لطفي، وتتعرض للعديد من المواقف التى تغير مجري حياتها.

مسلسل العتاولة الجزء الثاني

ومن المقرر أن يستعين المخرج أحمد خالد موسي بمشاهد للفنانة فريدة سيف النصر التى لعبت شخصية سترة العترة عن طريق الفلاش باك ضمن أحداث العمل، وكانت قد انتهت شخصية سترة العترة خلال أحداث الجزء الأول بوفاتها.



يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

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