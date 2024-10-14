محمود الشامي يعلن اعتذاره عن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

محمود الشامي يعلن اعتذاره عن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر - أخبار كلمتك

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يجهز تقريرا عن حالة المصابين قبل مواجهة الاتحاد - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يجهز تقريرا عن حالة المصابين قبل مواجهة الاتحاد - أخبار كلمتك

انهيار مبنى على عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان - أخبار كلمتك

انهيار مبنى على عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان - أخبار كلمتك

البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

ثراء جبيل تنضم لفريق العتاولة 2، وهذه تفاصيل شخصيتها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ثراء جبيل تنضم لفريق العتاولة 2، وهذه تفاصيل شخصيتها - أخبار كلمتك

ثراء جبيل تنضم لفريق العتاولة 2، وهذه تفاصيل شخصيتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:42 مساءً -  تعاقدت الفنانة ثراء جبيل على المشاركة في مسلسل العتاولة الجزء الثاني، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها خلال الفترة المقبلة.

 

وتجسد ثراء جبيل خلال أحداث العمل شخصية زوجة طارق لطفي، وتتعرض للعديد من المواقف التى تغير مجري حياتها.

 

مسلسل العتاولة الجزء الثاني 

ومن المقرر أن يستعين المخرج أحمد خالد موسي بمشاهد للفنانة فريدة سيف النصر التى لعبت شخصية سترة العترة عن طريق الفلاش باك ضمن أحداث العمل، وكانت قد انتهت شخصية سترة العترة خلال أحداث الجزء الأول بوفاتها.


يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

 

 مسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الليلة، حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق