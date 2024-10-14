مشاهير العرب - عمرو محمود ياسين في ذكرى وفاة والده: أشعر بغيابه كل لحظة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - حرص السيناريست عمرو محمود ياسين، على إحياء ذكرى وفاة والده الرابعة، وذلك بتوجيه رسالة مؤثرة له.

وشارك عمرو، صورة للراحل محمود ياسين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتب عليها: «اليوم تحل الذكرى الرابعة لوفاة والدي الحبيب الفنان الكبير محمود ياسين. أربع سنوات مرت، لكن الحنين والشوق لم يقل، بل يزداد مع كل لحظة تمر، أفتقده في كل تفاصيل حياتي».

وتابع: «في كل لحظة من دعمه وحكمته، في حضوره القوي الذي كان يملأ البيت دفئاً وحباً. كان ليس مجرد أب، بل كان القدوة والمعلم، الإنسان الذي تعلمت منه الكثير عن الحياة والفن والأخلاق. أشعر بغيابه في كل لحظة، وأتمنى لو أستطيع أن أعيد الزمن لأعيش معه تلك اللحظات من جديد.رحمك الله يا أبي، وسيبقى حبك وذكراك محفورة في قلبي إلى الأبد».

محمود ياسين

وتحل اليوم الذكرى الرابعة، لوفاة الفنان محمود ياسين، الذي غادر عالمنا في 14 من أكتوبر عام 2020، عن عمر يناهز 79 عاما، تاركا خلفه إرثا ثمينا من الأعمال الدرامية والسينمائية، التي لا تزال خالدة في أذهان الجمهور، وبصمة لا تنسى في التاريخ.

قدم محمود ياسين، على مدار مسيرته الفنية أكثر من 150 فيلمًا سينمائيًا و10 مسرحيات، إلى جانب عشرات الأعمال الدرامية والإذاعية التي تخطت 90 عملًا، كما شارك في أفلام مهمة مثل الرجل الذي فقد ظله وشيء من الخوف والصعود إلى الهاوية.