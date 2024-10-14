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مشاهير العرب - الذكرى الرابعة لرحيل «اللورد».. محطات في مسيرة الفنان محمود ياسين - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الذكرى الرابعة لرحيل «اللورد».. محطات في مسيرة الفنان محمود ياسين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الذكرى الرابعة لرحيل «اللورد».. محطات في مسيرة الفنان محمود ياسين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم رجائي رمزي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا بعنوان الذكرى الرابعة لرحيل "اللورد".. محطات مهمة في مسيرة الفنان الراحل "محمود ياسين" الفنية.

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير محمود ياسين أحد رموز المسرح والدراما والسينما المصرية الذي أشتهر بصوته المميز واتقانه للغة العربية، وتوفي في مثل هذا اليوم عام 2020 عن عمر ناهز 79 عاما بعد رحلة فنية حافلة بالأعمال التي تركت بصمة لا تنسى في تاريخ الفن العربي.

وُلد محمود ياسين في بورسعيد 2 يونيو عام 1941 وتخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1964، ورغم من بدايته القصيرة في مجال المحاماة إلا أن شغفه بالفن دفعه نحو السينما والمسرح، وكان أول أجر تقاضاه في فيلم شيء من الخوف لا يتجاوز 5 جنيهات، حيث بدأ بأدوار صغيرة قبل أن يحقق نجاحا كبيرا.

وعلى مدار مسيرته، قدم أكثر من 150 فيلما سينمائيا و10 مسرحيات، إلى جانب عشرات الأعمال الدرامية والإذاعية التي تخطت 90 عملا، كما شارك في أفلام مهمة مثل الرجل الذي فقد ظله وشيء من الخوف والصعود إلى الهاوية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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