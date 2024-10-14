مشاهير العرب - بعد طلب عمر كمال.. «الإفتاء» توضح حكم سماع الموسيقى والأغاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - حكم سماع الموسيقى والأغاني.. تساءل المطرب الشعبي عمر كمال عن حكم الشرع والدين في من يكسب رزقه من الغناء "هل فلوسه حرام؟، ولا يقبل منه الله عمل الخير".

عمر كمال: "الناس بتقول فلوسي حرام"

وكتب الفنان عمر كمال منشور عبر صفحته الرسمية بـ موقع "فيس بوك" قائلاً: "تعبت نفسيًا من كلام الناس اللي بتقول إن فلوسي حرام، وبطلب من شيخ من الأزهر يرد عليا ويريحني، أنا بعمل الخير من غير ما أظهره للناس، ومع ذلك تعبت من الانتقادات اللي بتلاحقني".

رد علماء الأزهر على سؤال عمر كمال

وقال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بالقاهرة عبر صفحته بموقع فيس بوك رداً على سؤال عمر كمال: "يا أخي عمر.. عمل الخير في حد ذاته شئ طيب وتؤجر عليه شريطة أن يكون من مال حلال، لأن الله تعالي طيب لا يقبل إلا طيبا، ومالك فيه شبهة الحرام لأن جزءا منه تحصلت عليه من فيديوهات فيها راقصات عاريات، وهذا لا يعني أن مالك كله حرام بل من المؤكد أن جزءً آخر منه تحصلت عليه من مصادر حلال".

وأكد الشيخ مظهر شاهين أن: "الغناء في حد ذاته ليس حراماً وإنما يتوقف على معاني كلماته والتصوير المصاحب للأغنية، فإن كانت الكلمات عادية وتصويرها خاليا من الرقص العاري كانت حلال، ولكن لو كانت الكلمات خبيثة وتصوير الأغنية فيه عُري كانت حرام".

الإفتاء توضح حكم سماع الموسيقى والأغاني

وكشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق في تصريحات سابقة عن حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى قائلاً " إن الاستماع إلى الأغاني والموسيقى ليس مباح على إطلاقه، فإن كان الغناء بألفاظ حسنة وله معاني شريفة وأهداف، ويودي بطريقة لا تتنافى مع مكارم الأخلاق، ولا يشغل الإنسان عن أداء ما كلّفه الله تعالى به من فرائض وواجبات، فهو جائز ولا شيء فيه".

وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق أن الموسيقى والأغاني المحرمة، تلهي عن ذكر الله تعالى وتتضمن أشياء منكرة ومحظورة، مثل أن تكون باعثة على تحريك الغرائز والشهوات، ويختلط فيها الرجال بالنساء، أو يكون صوت المُغَنّي فيه تخنّث وتكسر وإثارة للفتن، وتسعى إلى تدمير الحياء والأخلاق.

الأزهر الشريف عن حكم سماع الموسيقى والأغاني

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في تصريحات سابقة أيضاً أن: "كل أغنية أو عمل فني يخدش الحياء ويدمر الأخلاق ويربي الشباب على الميوعة وعدم تحمل المشاق والمسؤولية فهو حرام ولا يجوز سماعه ولا مشاهدته".

شروط سماع الموسيقى والغناء المباح

- يجب مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساء.

- تكون الأغاني خالية من الفُحش والفجور.

- تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفة وشريفة.

- ما كان دينيًّا أو وطنيًّا أو كان إظهارًا للسرور والفرح في الأعياد والمناسبات.

- ألا تشتمل الأغاني على مُحرم، كالخمر والخلاعة، وألا يكون محرك للغرائز أو مثير للشهوات.