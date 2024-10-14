بعد غلقه 14 عاما، معلومات عن متحف الخزف الإسلامي قبل افتتاحه غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:30 مساءً - يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية غدًا الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024، متحف الخزف الإسلامي بقصر الأمير عمرو إبراهيم بعد غلقه لمدة 14 عاما.

سيكون متحف الخزف الإسلامي بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك متاحًا للجمهور من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الـ 4 مساءً يوميًا عدا يوم الجمعة.

متحف الخزف الإسلامي

يضم متحف الخزف الإسلامي مجموعة مميزة من القطع الخزفية الإسلامية والبالغ عددها 315 قطعة خزفية أثرية من إبداعات الحضارة الإسلامية، كما يضم المتحف قاعة خاصة بأعمال شيخ الخزافين الفنان الراحل سعيد الصدر.

ويقع متحف الخزف الإسلامي بالدورين الأرضي والأول من قصر "الأمير عمرو إبراهيم " مقر مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، ويرجع تاريخ بناء القصر إلى (1343 هجرية - 1923 ميلادية)، وقد تم بناء القصر ليجمع بين عدة طرز معمارية حيث تستوحى عناصره المعمارية من الطراز المملوكي والطراز التركي والطراز الأندلسي وشمال أفريقيا، مع تأثره بطراز الباروك والروكوكو الأوروبي.

الطراز المعماري لقصر الأمير عمرو إبراهيم

وينتمى التصميم المعماري للقصر للطراز المملوكي، أما نوافذ الزجاج المعشق بالجص من العناصر البارزة في عمارته بالإضافة إلى العناصر المعمارية الأخرى على تنوعها كأعمال الخرط العربي على درجة عالية من الثراء وكذلك الأسقف والحوائط محلاه بالزخارف والمقرنصات الجصية المليئة بالعناصر الزخرفية النباتية والهندسية والكتابات في تشكيلات متداخلة ومتراكبة.

ويتكون المتحف من مجموعة قاعات للعرض المتحفى:

القاعة الرئيسية ويوجد في مركز البهو نافورة من الرخام الملون، والبهو مغطى بقبة رئيسية فخمة وبها مجموعة رائعة من نوافذ الزجاج الملون المعشق بالجص حيث تصطف على مدار المحيط الدائرى للقبة التي تعلو البهو فوق الطابقين الأرضى والأول للقصر.

قاعة الطراز الفاطمي: يحتوى المتحف على قطع خزفية اثرية من العصر الفاطمي.

قاعة الطراز التركي: يحتوى المتحف على قطع خزفية اثرية من الطراز التركي.

قاعة الطراز المصري المتعدد العصور (الأموي الأيوبي المملوكي - العثماني): ويعرض في المتحف قطع خزفية اثرية من تلك الطرز.

قاعة الطراز الإيراني: تتواجد في الدور العلوي وتعرض قطع نادرة من الخزف الإيراني بالإضافة إلى قطع من الطراز الأندلسي والتونسي والعراقي.

قاعة الطراز السورى: يعرض في غرفة الأمير أعمال خزفية من الطراز السورى.

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