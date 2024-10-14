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مشاهير العرب - إلهام عبد البديع ووليد سامي يعودان لعش الزوجية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إلهام عبد البديع ووليد سامي يعودان لعش الزوجية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام عبد البديع ووليد سامي يعودان لعش الزوجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:13 مساءً - كشفت الفنانة إلهام عبد البديع وزوجها وليد سامي، عن عودتهما بعد فترة قصيرة من الانفصال، وهو الأمر الذي أثار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبيهما لمعرفة السبب.

تفاصيل عودة إلهام عبد البديع وزوجها

وقالت إلهام عبد البديع، خلال تصريحات لها: إنها والملحن وليد سامي قررا العودة لبعضهما بعضًا من جديد، واستكمال حياتهما معًا، مؤكدة أنها سعيدة بعودتهما، وتتمنى أن يظلا معًا دائمًا، وكشفت أن الفنانة نهار عنبر والفنان إيساف، كانا سببا للإصلاح بينهما، وبالفعل تمكنا من الأمر.

إلهام عبد البديع وزوجها

انفصال الملحن وليد سامي عن إلهام عبد البديع

وخلال الأيام الماضية، كشف وليد سامي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عن انفصاله عن زوجته إلهام عبد البديع في منشور رسمي وعلق: «كل شيء قسمة ونصيب، أنا وإلهام انفصلنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا، وربنا يوفقها ويكتب لها الخير»،

ولكن بعد مرور وقت قليل من انتشار المنشور، قام الملحن وليد سامي بحذف منشور الطلاق، ولكن لم ترد إلهام عبد البديع، على خبر إعلان الطلاق عبر السوشيال ميديا حتى الآن.

إلهام عبد البديع وزوجها

جاء الانفصال بعد عامين من الزواج، حيث احتفلت الفنانة إلهام عبد البديع بزواجها عام 2022 في حفل اقتصر على تواجد الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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