مشاهير العرب - إلهام عبد البديع ووليد سامي يعودان لعش الزوجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:13 مساءً - كشفت الفنانة إلهام عبد البديع وزوجها وليد سامي، عن عودتهما بعد فترة قصيرة من الانفصال، وهو الأمر الذي أثار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبيهما لمعرفة السبب.

تفاصيل عودة إلهام عبد البديع وزوجها

وقالت إلهام عبد البديع، خلال تصريحات لها: إنها والملحن وليد سامي قررا العودة لبعضهما بعضًا من جديد، واستكمال حياتهما معًا، مؤكدة أنها سعيدة بعودتهما، وتتمنى أن يظلا معًا دائمًا، وكشفت أن الفنانة نهار عنبر والفنان إيساف، كانا سببا للإصلاح بينهما، وبالفعل تمكنا من الأمر.

انفصال الملحن وليد سامي عن إلهام عبد البديع

وخلال الأيام الماضية، كشف وليد سامي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عن انفصاله عن زوجته إلهام عبد البديع في منشور رسمي وعلق: «كل شيء قسمة ونصيب، أنا وإلهام انفصلنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا، وربنا يوفقها ويكتب لها الخير»،

ولكن بعد مرور وقت قليل من انتشار المنشور، قام الملحن وليد سامي بحذف منشور الطلاق، ولكن لم ترد إلهام عبد البديع، على خبر إعلان الطلاق عبر السوشيال ميديا حتى الآن.

جاء الانفصال بعد عامين من الزواج، حيث احتفلت الفنانة إلهام عبد البديع بزواجها عام 2022 في حفل اقتصر على تواجد الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.