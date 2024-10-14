مشاهير العرب - نهال عنبر برفقة وفاء عامر من كواليس فيلم جبل الحريم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:13 مساءً - شوقت النجمة نهال عنبر، جمهورها لأحدث أعمالها السينمائية «جبل الحريم»، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت عنبر، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم جبل الحريم، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وظهرت خلال الفيديو برفقة الفنانة وفاء عامر.

وعلقت نهال عنبر على الفيديو قائلة: «من كواليس فيلم جبل الحريم مع الفنانة الجميلة وفاء عامر»، فيلم جبل الحريم من بطولة عدد كبير من الفنانات، أبرزهن: سوسن بدر، وفاء عامر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي صلاح، إنجي وجدان، أميرة العايدي، إلهام عبد البديع.

فيلم جبل الحريم من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، ومن المتوقع ان يحقق العمل نجاح كبير بدور العرض السينمائي نظرا لتمتع أبطاله بقاعدة جماهيرية كبيرة.

أحداث فيلم جبل الحريم

تدور أحداث فيلم جبل الحريم، في إطار رعب تشويقي حول عدة مشكلات وحكايات نسائية، ولا يشارك به أي رجل على الإطلاق.

آخر أعمال نهال عنبر

وكان آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مشاركتها في مسرحية «عفارت عليك»، التي عرضت ضمن موسم مسرحيات عيد الأضحى 2024، على مسرح عبد المنعم جابر، في كامب شيزار بالإسكندرية.

أبطال مسرحية عفارت عليك

ضم فريق عمل مسرحية عفارت عليك عددًا من نجوم الفن، منهم: نهال عنبر، منير مكرم، كريم الحسيني، مراد فكري، أحمد بسيم، نيڤين رفعت، سمير بدير، شريهان قطب، هبة غندور، حسيني زهران، شيماء النمس، أمل أشرف، عمرو أمين، بوسي الأمير.

والمسرحية من إخراج الحسيني زهران «مساعد إخراج»، والمخرج المنفذ ياسر يني، وإنتاج كلاكيت للإنتاج الفني حسن عبد الحميد، إشراف إداري د.أحمد منير، رؤية فنية وإخراج نور عفيفي، والمسرحية مأخوذة عن رائعتَي وليم شكسبير «حلم ليلة صيف» و«العاصفة».