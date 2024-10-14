سلوى محمد علي والدة نور النبوي في مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - تجسد الفنانة سلوى محمد علي في مسلسل 6 شهور المقرر عرضه على منصة watch it شخصية هالة، وهي والدة مراد الذي يجسد شخصيته الفنان الشاب نور النبوي، وسيكون لها دورًا مهما في حياة ابنها الذي يكافح في مجال عمله في التسويق العقاري.

ونشرت منصة “واتش ات” بوستر للفنانة سلوى محمد علي من المسلسل وتظهر فيه بالحجاب.

موعد عرض مسلسل 6 شهور

وكشفت منصة watch it عن موعد انطلاق عرض المسلسل، ومن المقرر بدء عرضه يوم ٢٣ أكتوبر الجاري عبر المنصة.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي، والمسلسل مكون من ١٠ حلقات.

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