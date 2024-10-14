محمود الشامي يعلن اعتذاره عن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

محمود الشامي يعلن اعتذاره عن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر - أخبار كلمتك

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يجهز تقريرا عن حالة المصابين قبل مواجهة الاتحاد - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يجهز تقريرا عن حالة المصابين قبل مواجهة الاتحاد - أخبار كلمتك

انهيار مبنى على عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان - أخبار كلمتك

انهيار مبنى على عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان - أخبار كلمتك

البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

سلوى محمد علي والدة نور النبوي في مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سلوى محمد علي والدة نور النبوي في مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

سلوى محمد علي والدة نور النبوي في مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - تجسد الفنانة سلوى محمد علي في مسلسل 6 شهور المقرر عرضه على منصة watch it شخصية هالة، وهي والدة مراد الذي يجسد شخصيته الفنان الشاب نور النبوي، وسيكون لها دورًا مهما في حياة ابنها الذي يكافح في مجال عمله في التسويق العقاري.

ونشرت منصة “واتش ات” بوستر للفنانة سلوى محمد علي من المسلسل وتظهر فيه بالحجاب.

def1a565fe.jpg

موعد عرض مسلسل 6 شهور 

وكشفت منصة  watch it عن موعد انطلاق عرض المسلسل، ومن المقرر بدء عرضه يوم ٢٣ أكتوبر الجاري عبر المنصة.

تفاصيل مسلسل 6 شهور 

 مسلسل 6 شهور  بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي، والمسلسل مكون من ١٠ حلقات.

 

a30eb6264d.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق