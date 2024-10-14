ليلي علوي تنافس إلهام شاهين في سينما 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:46 صباحاً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 11:32 ص 10/14/2024 11:32:56 AM

فيما يعتبر عودة قوية للبطولات النسائية.. تشارك كل من ليلي علوي وإلهام شاهين في أكثر من عمل سينمائي خلال الربع الأول من العام المقبل.

ليلى علوي سوف تعود للبطولة السينمائية بفيلمين فى عام 2025.. الأول: “آل شنب” الذي تقدم خلاله جانبا جديدا من دراما المرأة وما تعانيه عقب رحيل أقاربها. الفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

أما الفيلم الثاني فهو فيلم “المستريحة”، حيث تجسد خلاله شخصية امرأة تتلاعب بأموال أبناء المنطقة التي تسكنها من خلال ترؤسها عملية نصب كبيرة. الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي وأسامة حسام الدين وإخراج عمرو صلاح.

إما إلهام شاهين فسوف تنافس على البوكس أوفيس فى 2025 من خلال تجيد دور البطولة في فيلم “الحب كله” الذي تستعرض خلاله شخصية امرأة عاطفية تعاني من تغيرات العادات الاجتماعية والأسرية ومعاناة الأسر البسيطة فى إتمام عملية الزواج فى ظل ارتفاعات الأسعار. يندرج الفيلم ضمن إطار الأفلام ذات اليوم الواحد. الفيلم من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد حجر، ويشارك في البطولة كل من: إلهام صفي الدين، أحمد فتحي، حورية فرغلي، سلوى محمد علي، فاطمة محمد علي، حسن العدل، وضياء الميرغني.

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