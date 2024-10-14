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ليلي علوي تنافس إلهام شاهين في سينما 2025 - أخبار كلمتك

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ليلي علوي تنافس إلهام شاهين في سينما 2025 - أخبار كلمتك

ليلي علوي تنافس إلهام شاهين في سينما 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:46 صباحاً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 11:32 ص 10/14/2024 11:32:56 AM

ليلى علوي وإلهام
ليلى علوي وإلهام شاهين، كلمتك

فيما يعتبر عودة قوية للبطولات النسائية.. تشارك كل من ليلي علوي وإلهام شاهين في أكثر من عمل سينمائي خلال الربع الأول من العام المقبل.

 ليلى علوي سوف تعود للبطولة السينمائية بفيلمين فى عام 2025.. الأول: “آل شنب” الذي تقدم خلاله جانبا جديدا من دراما المرأة وما تعانيه عقب رحيل أقاربها. الفيلم  تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

أما الفيلم الثاني فهو فيلم “المستريحة”، حيث تجسد خلاله شخصية امرأة تتلاعب بأموال أبناء المنطقة التي تسكنها من خلال ترؤسها عملية نصب كبيرة. الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي وأسامة حسام الدين وإخراج عمرو صلاح.

إما إلهام شاهين فسوف تنافس على البوكس أوفيس فى 2025 من خلال تجيد دور البطولة في فيلم “الحب كله” الذي تستعرض خلاله شخصية امرأة عاطفية تعاني من تغيرات العادات الاجتماعية والأسرية ومعاناة الأسر البسيطة فى إتمام عملية الزواج فى ظل ارتفاعات الأسعار. يندرج الفيلم ضمن إطار الأفلام ذات اليوم الواحد. الفيلم من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد حجر، ويشارك في البطولة كل من: إلهام صفي الدين، أحمد فتحي، حورية فرغلي، سلوى محمد علي، فاطمة محمد علي، حسن العدل، وضياء الميرغني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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