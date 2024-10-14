مشاهير العرب - سجل القرآن بصوته.. أبرز المعلومات عن محمود ياسين في ذكرى وفاته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:39 صباحاً - محمود ياسين.. تميز بركاكة صوته وأدائه المميز في اللغة العربية، وهذا ما هيأه لتسجيل القرآن بصوته، وقد استطاع أن يلفت أنظار الجماهير ويكسب حبهم ومتابعتهم من خلال تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.. إنه الفنان الراحل محمود ياسين، والذي تحل اليوم الذكرى الرابعة لوفاته.

نشأة الفنان محمود ياسين

ولد الفنان محمود ياسين بمدينة بورسعيد في شمال مصر، كان أبوه موظفا في هيئة قناة السويس، وكانوا يعيشون في فيلّا ملك لشركة القناة، فلما قامت ثورة يوليو وصدرت قرارات التأميم لهيئة قناة السويس في 1956 آلت ملكيتها إلى الشعب.

وبعد انتهاء دراسته الثانوية رحل محمود ياسين للقاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس وتحديدا كلية الحقوق، وتخرج فيها عام 1964، ثم التحق بالمسرح القومي، وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق، ولكن قرار التعيين لم يحدث، في الوقت نفسه تسلم من القوى العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق وهو الوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي، ورغم حبه لمدينته إلا أنه لم يتصور فكرة الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي وعمل بالتمثيل المسرحي.

بداية الفنان محمود ياسين المسرحية

بعد تعيين محمود ياسين في المسرح القومي، بدأ رحلته في البطولة من خلال مسرحية «الحلم» من تأليف محمد سالم وإخراج عبد الرحيم الزرقاني، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة «المسرح القومي» والذي قدّم على خشبته أكثر من 20 مسرحية أبرزها: «وطني عكا، عودة الغائب، واقدساه، سليمان الحلبي، الخديوي (مسرحية)، الزير سالم (مسرحية)، ليلة مصرع غيفارا، ليلى والمجنون».

مشوار الفنان محمود ياسين في السينما

أما عن علاقة الفنان محمود ياسين بالسينما، فقد بدأت بظلم شديد لها من جانبه، ففي بداياته الأولى لم يكن يدرك أهمية هذا الفن الساحر ومدى تأثيره على المجتمع وفي الناس، ولم يكن حينئذ قد شاهد أعمال المخرجين الكبار أمثال صلاح أبو سيف وحسن الإمام وكمال الشيخ وحسين كمال ويوسف شاهين، ولهذا كان تردده في قبول العمل بها حتى أنه بدأ مشواره السينمائي بأدوار صغيرة من خلال أفلام الرجل الذي فقد ظله، القضية 68، شيء من الخوف، حتى جاءته فرصة البطولة الأولى من خلال فيلم «نحن لا نزرع الشوك» مع شادية ومن إخراج حسين كمال، ثم توالت أعماله السينمائية ليصل رصيده لأكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب «فتى الشاشة الأول». من أهم أفلامه وهو كبير السن فيلم الجزيرة مع أحمد السقا.

الجوائز والأوسمة والمناصب التي تقلدها محمود ياسين

حصل محمود ياسين على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها وكلها جوائز لها أهميتها عنده، وتتمثل فيما يلي:

- جوائز التمثيل من مهرجانات طشقند عام 1980.

- ومهرجان السينما العربية في أمريكا وكندا عام 1984.

- ومهرجان عنابة بالجزائر عام 1988.

- حصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975.

- جائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980.

- اختير رئيس تحكيم لجان مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1998 ورئيس شرف المهرجان في نفس العام إلى جانب توليه منصب رئيس جمعية كتاب وفناني وإعلاميي الجيزة

- كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتالين 2001، 2002.

- تم اختياره عام 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع لنشاطاته الإنسانية المتنوعة.

وفاة الفنان محمود ياسين

وفي يوم 14 أكتوبر 2020م، الموافق 27 صفر 1442هـ توفي الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد معاناته مع مرض الزهايمر، وقد نفى أهله إصابته بهذا المرض.