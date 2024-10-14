مشاهير العرب - مجدي الهواري يكشف تفاصيل تحويل «القصة الكاملة» لـ سامح سند إلى مسلسل تلفزيوني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:39 صباحاً - كشف المخرج مجدي الهواري، عن تفاصيل تحويل حلقات «القصة الكاملة» من تقديم سامح سند، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مشروع تلفزيوني يحمل نفس العنوان.

تفاصيل تحويل القصة الكاملة لـ مسلسل

وقال مجدي الهواري، إن مسلسل القصة الكاملة، مكون من حلقات منفصلة متصلة تقدم الجرائم في إطار درامي سواء من موضوعات حلقات قدمت من قبل أو حلقات جديدة لم تذع على السوشيال ميديا، مشيرا أن الموسم الأول يتكون من 10 حلقات مدة الحلقة ساعة، وكل حلقة سيكون لها مخرج ومؤلف وفريق عمل مختلف عن الآخر، مع توحيد الفورمات العام للحلقات.

وشهد المؤتمر الصحفي، الذي عقد يوم السبت الماضي، حضور سامح سند صاحب «القصة الكاملة»، وعدد كبير من المؤلفين الذين سيعملون على كتابة حلقات الموسم الأول، وبينهم: عمرو سمير عاطف، إنجي علاء، محمد صلاح العزب، سمر طاهر، علاء حسن، باسم شرف، محمد إسماعيل أمين، الدكتور حاتم حافظ.

وكانت المؤلفة إنجي علاء، قد كشفت في وقت سابق، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «القصة الكاملة» للمخرج مجدي الهواري.

حيث شاركت إنجي علاء، صورة لها من المؤتمر الصحفي للعمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتبت عليها: «من المؤتمر الصحفي لمسلسل القصة الكاملة، لصانع المحتوى الشهير سامح سند، وهي حلقات درامية مستوحاه من قصص جرائم مثيرة حدثت بالفعل في مجتمعنا العربي، سعيدة إني من مؤلفين العمل مع زملائي المؤلفين الكرام، وسعيدة جدا بالتعاون مع المنتج والمخرج مجدي الهواري، بإذن الله عمل ضخم يليق بيكم.. دعواتكم».