مشاهير العرب - بعد احتفالية عيد ميلادها.. روبي تتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:39 صباحاً - روبي.. تصدر اسم النجمة روبي خلال الساعات الماضية، «ترند» موقع جوجل، عقب احتفالها بعيد ميلادها وسط حضور جمهورها خلال حفلها بالجامعة المصرية الصينية الذي أقيم مساء الجمعة الماضية.

ووجهت روبي رسالة شكرا لـ جمهورها وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورا قائلة: «الحفلة دي مختلفة جدًا بالنسبالي عايزه أشكر أكتر من 20 ألفا حضروا الحفلة.. بجد أنا بحبكم أوي وفرحتوني أوي بكل حاجة في اليوم.. شكرا ليكم كلكم».

آخر أعمال روبي

يشار أن أغنية «الليلة حلوة» كانت آخر أعمال روبي، وتم طرحها عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الفترة الأخيرة، وحققت بها نجاحا كبيرا بتجاوز مشاهداتها حاجز المليون.

أغنية الليلة حلوة، من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

أما عن آخر أعمالها الفنية كان مشاركتها في فيلم عصابة الماكس الذي عرض بدور العرض السينمائي ضمن أفلام عيد الأضحى 2024، وحقق نسب إيرادات عالية.

دارت أحداث فيلم عصابة الماكس، في إطار كوميدي حول (المكسيكي)، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة المكس

وكان الفيلم بطولة كل من: روبي وأحمد فهمي، ويشارك بجانبهما في بطولة العمل عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم: لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، أحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

والعمل من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.