نيللي كريم تناقش قضايا المطلقات في happy birth day - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - تجسد نيللي كريم دور البطولة المطلقة في فيلم “happy birth day” المقرر عرضه سينمائيًا العام المقبل. الفيلم يناقش قضية اجتماعية ضاغطة، حيث يلقي الضوء على المشاكل التي تواجهها السيدات بعد الانفصال عن أزواجهن.

"نيللي" سوف تجسد شخصية سيدة أربعينية مطلقة، ولديها ابنة، وتواجه مشاكل اجتماعية معقدة، ونظرة المجتمع إليها، وكيف يتعامل معها.

فيلم ه “happy birth day”، من تأليف وإخراج سارة جوهر، ويظهر إلى جوار نيللي كريم كل من: شريف سلامة وحنان مطاوع وحنان يوسف.

وفي تصريحات سابقة..قالت نيللي كريم إنها ليست متخوفة من التعاون مع المؤلفة والمخرجة الشابة سارة جوهر، لأنها ترى فيها موهبة واعدة وقادرة على تقديم عمل فني مختلف ومتميز.

من ناحية أخرى..أصبح في حكم المؤكد غياب نيللي كريم عن الماراثون الرمضاني المقبل، بعدما تطل تصوير مسلسل “نارين” إلى رمضان 2026 لأسباب إنتاجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.