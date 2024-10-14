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نيللي كريم تناقش قضايا المطلقات في happy birth day - أخبار كلمتك

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نيللي كريم تناقش قضايا المطلقات في happy birth day - أخبار كلمتك

نيللي كريم تناقش قضايا المطلقات في happy birth day - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - تجسد  نيللي كريم دور البطولة المطلقة في فيلم “happy birth day” المقرر عرضه سينمائيًا العام المقبل. الفيلم يناقش قضية اجتماعية ضاغطة، حيث يلقي الضوء على المشاكل التي تواجهها السيدات بعد الانفصال عن أزواجهن.

 "نيللي" سوف تجسد شخصية سيدة أربعينية مطلقة، ولديها ابنة، وتواجه مشاكل اجتماعية معقدة، ونظرة المجتمع إليها، وكيف يتعامل معها.

فيلم ه “happy birth day”، من تأليف وإخراج سارة جوهر، ويظهر إلى جوار نيللي كريم كل من: شريف سلامة وحنان مطاوع وحنان يوسف.

وفي تصريحات سابقة..قالت نيللي كريم إنها ليست متخوفة من التعاون مع المؤلفة والمخرجة الشابة سارة جوهر، لأنها ترى فيها موهبة واعدة وقادرة على تقديم عمل فني مختلف ومتميز.

من ناحية أخرى..أصبح في حكم المؤكد غياب نيللي كريم عن الماراثون الرمضاني المقبل، بعدما تطل تصوير مسلسل “نارين” إلى رمضان 2026 لأسباب إنتاجية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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