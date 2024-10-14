مشاهير العرب - زوج إيمان العاصي يضعها في ورطة.. أحداث مثيرة في الحلقة 22 من مسلسل «برغم القانون» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:13 صباحاً - شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل «برغم القانون» العديد من الأحداث المثيرة، مما جعله يتصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، تفاصيل الحلقة الـ 22 من مسلسل برغم القانون.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل «برغم القانون»

بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل «برغم القانون» بذهاب محمود شرشر إلى المستشفى التي تتعالج فيها بريهان واكتشف هناك أن مدير المستشفى يعطي لها أدوية هلوسة بالاتفاق مع زوجها أكرم-م.

كما اكتشف شقيقها وليد أن الخادمة كانت تضع لها تلك الأدوية في الطعام بأوامر من أكرم، ويرجع سبب ذلك إلى أنها كانت تريد الطلاق منه وذلك سيؤدي إلى خسارته توكيلها بإدارة الشركة وشهادة بنكية.

فاتخذ وليد و«شرشر» قرار بتهديد مدير المستشفى ثم أخرجوها وذهبت لتقيم في منزل ضرتها ليلى الذي تقوم بدوره إيمان العاصي.

وعلى جانب آخر تمكنت ليلى بمساعدة موكلها نبيل-عابد عناني-، في جعل مكتبها ينجح في إدارة الشؤون القانونية للشركة التي يعمل بها.

ولكن من ناحية أخرى وضعها زوجها أكرم في ورطة، بعدما اتفق مع خالد على تزويره لورقة تثبت أن ليلى باعت منزل شقيقه المتوفي خلال فترة انتحال أكرم لشخصيته، ثم رفع خالد قضية عليها.

كما تم اتهام محمود شرشر بتهمة تصنيعه عصائر مسممة وتم القبض عليه واغلاق مصنعة، ولكن ساعدته زوجته المحامية سوسن الذي تقوم بدورها جوري بكر في الخروج من الحبس إلى أن يتم تحليل عينه من العصائر.

واتفق أكرم مع بدوي على أن يعطيه أمواله بفوائد نتيجة تأخيره لدفعها بسبب حجز النيابة على جميع أموال أكرم، و ذلك بعدما هدده بدوي بتسليم تسجيلات تُدينه بالتسبب في قتل والده للشرطة.

واختتمت الحلقة الـ 22 من مسلسل «برغم القانون» باكتشاف أكرم أن ليلى علمت بالاتفاق بعدما أخبرها إياد نتيجة شعوره بأن أكرم يريد الإيقاع بها.

أبطال مسلسل «برغم القانون»

يشارك في بطولة مسلسل «برغم القانون» كل من إيمان العاصي، وهاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين.

ويأتي المسلسل من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.