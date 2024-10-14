مشاهير العرب - والدة أحمد فريد تتعرض لوعكة صحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:00 صباحاً - تعرضت والدة المطرب أحمد فريد لوعكة صحية حسبما أعلن نجلها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات الماضية.

وتقدم فريد، بالدعاء لوالدته قائلا: «يارب اشفي أمي واشفي كل مريض يا رب العالمين»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور بالشفاء العاجل لوالدته.

ومؤخرا طرح المطرب أحمد فريد أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم عابر سبيل، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، عقب النجاح الجماهيري الذي حققته أغنية «عندي سر ليك».

أغنية «عابر سبيل» لـ أحمد فريد، من كلمات عصام حسني وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجد، وتعاون من خلالها مع شركة sms للإنتاج الفني.

وكان أيضا من أبرز الأغاني التي طرحها خلال فصل الصيف أغنية «عندي سر ليك» التي نالت إشادات العديد من نجوم الوسط الغنائي أبرزهم تامر حسني.

وشارك تامر حسني، بوستر الأغنية، عبر خاصية «الأستوري» على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وكتب عليها: حبيبي يا فريد يا نجم المستقبل، ألف مليون مبروك على شغلك المحترم ربنا يوفقك ودائمًا ناجح يا رب».

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