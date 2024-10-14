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مشاهير العرب - والدة أحمد فريد تتعرض لوعكة صحية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - والدة أحمد فريد تتعرض لوعكة صحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - والدة أحمد فريد تتعرض لوعكة صحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:00 صباحاً - تعرضت والدة المطرب أحمد فريد لوعكة صحية حسبما أعلن نجلها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات الماضية.

وتقدم فريد، بالدعاء لوالدته قائلا: «يارب اشفي أمي واشفي كل مريض يا رب العالمين»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور بالشفاء العاجل لوالدته.

ومؤخرا طرح المطرب أحمد فريد أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم عابر سبيل، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، عقب النجاح الجماهيري الذي حققته أغنية «عندي سر ليك».

أغنية «عابر سبيل» لـ أحمد فريد، من كلمات عصام حسني وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجد، وتعاون من خلالها مع شركة sms للإنتاج الفني.

وكان أيضا من أبرز الأغاني التي طرحها خلال فصل الصيف أغنية «عندي سر ليك» التي نالت إشادات العديد من نجوم الوسط الغنائي أبرزهم تامر حسني.

وشارك تامر حسني، بوستر الأغنية، عبر خاصية «الأستوري» على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وكتب عليها: حبيبي يا فريد يا نجم المستقبل، ألف مليون مبروك على شغلك المحترم ربنا يوفقك ودائمًا ناجح يا رب».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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