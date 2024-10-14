سيلينا جوميز تحسم فكرة عودتها للغناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:55 صباحاً - سيلينا جوميز، صدمت النجمة سيلينا جوميز، معجبيها، بعدم إعلانها أنها لا تفكر في إصدار أغاني جديدة.

وردت سيلينا جوميز، علي سؤال أحد المراسلين الصحفيين، عندما سألها، "متى ستعود لإصدار موسيقى جديدة"، لتجاوب قائلة: "لا أعتقد أن مجال الموسيقى يستحق العودة، أنا فقط أتطلع للأمام لا للخلف، شغفي الحقيقي هو التمثيل".

بـ 1.3 مليار دولار، سيلينا جوميز تصبح أصغر المليارديرات بأمريكا

في سياق متصل، قدر موقع بلومبرج صافي ثروة المغنية والممثلة الشابة سيلينا جوميز، بـ 1.3 مليار دولار، ليضعها ضمن أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة.

ويرتبط جزء كبير من ثروة جوميز بعلامتها التجارية التي أنشأتها منذ خمس سنوات والمتخصصة بالعناية بالبشرة "Rare Beauty"، بالإضافة إلى شراكتها في الموسيقى والتمثيل ووسائل التواصل الاجتماعي.

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