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سيلينا جوميز تحسم فكرة عودتها للغناء - أخبار كلمتك

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سيلينا جوميز تحسم فكرة عودتها للغناء - أخبار كلمتك

سيلينا جوميز تحسم فكرة عودتها للغناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:55 صباحاً - سيلينا جوميز، صدمت النجمة سيلينا جوميز، معجبيها، بعدم إعلانها أنها لا تفكر في إصدار أغاني جديدة.

وردت سيلينا جوميز، علي سؤال أحد المراسلين الصحفيين، عندما سألها، "متى ستعود لإصدار موسيقى جديدة"، لتجاوب قائلة: "لا أعتقد أن مجال الموسيقى يستحق العودة، أنا فقط أتطلع للأمام لا للخلف، شغفي الحقيقي هو التمثيل".

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بـ 1.3 مليار دولار، سيلينا جوميز تصبح أصغر المليارديرات بأمريكا

في سياق متصل، قدر موقع بلومبرج صافي ثروة المغنية والممثلة الشابة سيلينا جوميز، بـ 1.3 مليار دولار، ليضعها ضمن أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة.

ويرتبط جزء كبير من ثروة جوميز بعلامتها التجارية التي أنشأتها منذ خمس سنوات والمتخصصة بالعناية بالبشرة "Rare Beauty"، بالإضافة إلى شراكتها في الموسيقى والتمثيل ووسائل التواصل الاجتماعي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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