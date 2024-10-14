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مشاهير العرب - ناقدة فنية: محمود ياسين قدم أعمالا من الصعب على غيره تقديمها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ناقدة فنية: محمود ياسين قدم أعمالا من الصعب على غيره تقديمها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ناقدة فنية: محمود ياسين قدم أعمالا من الصعب على غيره تقديمها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:44 صباحاً - قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن الفنان الراحل محمود ياسين قدم أعمالا فنية متنوعة من الصعب قيام أحد غيره تقديمها، إذ أنه كان فنانا موهوبا بشدة ولديه مقدرة على تجسيد أغلب الشخصيات فضلا عن ملامحه المهمة التي يمتلكها كصوته على الرغم من قلة أعماله الإذاعية.

وأضافت «موريس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين رجائي رمزي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن موهبة الراحل محمود ياسين كبيرة للغاية دفعته ليكن ممثلا في المسرح القومي بسهولة تامة في بداية مشواره الفني، وهذا الأمر لا يحدث كثيرا.

وتابعت الناقدة الفنية، أن الراحل محمود ياسين أكثر الفنانين الذي قاموا بأدوار عن حرب أكتوبر، إذ أدى 3 أفلام هي: «الرصاصة لا تزال في جيبي» و«حتى آخر العمر» إضافة إلى فيلم «أغنية على الممر» عام 1968.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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