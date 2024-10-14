مشاهير العرب - محمد التاجي: تكريمي عن «العتاولة» فى المهرجان الدولي للتعليم والثقافة «فرحني» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:44 صباحاً - أعرب الفنان محمد التاجي، عن سعادته بالتكريم المميز له عن دوره بمسلسل «العتاولة»، من المهرجان الدولي للتعليم والثقافة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وقال «التاجي» فى تصريح خاص لـ«الأسبوع»، : مسلسل «العتاولة» له طابع مميز داخل قلبي، وتكريمي عن هذا الدور تحديدا بيفرحني.

وأعلنت إدارة المهرجان الدولي للتعليم والثقافة IFEC، أمس الاثنين، عن تكريم الفنان القدير محمد التاجي، بجائزة التميز عن دوره في مسلسل العتاولة.

ويشهد الحفل حضور مشاهير الفن والثقافة والإعلام والشخصيات العامة.

وقال دكتور مروان خالد مؤسس المهرجان في تصريحات صحفية: نحن على أعتاب هذه اللحظة المهمة، حيث يجتمع نخبة من القادة، والمفكرين، والشباب من مختلف الدول في المهرجان الدولي للتعليم والثقافة.

جدير بالذكر، أن الدورة الأولى كانت تحت رعاية المركز الثقافي الروسي، وتم تكريم نجوم الفن والإعلام والثقافة منهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، المخرج حسام الدين صلاح، الفنان محسن محي الدين، الفنان نضال الشافعي، الفنان محمد رحيم، الفنانه دنيا عبد العزيز، الفنانه ألفت عمر، الفنانة ميرنا وليد، الفنانة هيا فياض، الفنانة نيفين الكردي، المطرب حمدي بتشان، المطرب مجد القاسم، الإعلامى أحمد عبد العزيز، الإعلامية ريهام الصيرفي، راجل الأعمال هاني الشيخ، السيناريست أميرة الزيات، الإعلامية صابرينا شريف، الكاتب نبيل عزقلاني.