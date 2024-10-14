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مشاهير العرب - محمد التاجي: تكريمي عن «العتاولة» فى المهرجان الدولي للتعليم والثقافة «فرحني» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد التاجي: تكريمي عن «العتاولة» فى المهرجان الدولي للتعليم والثقافة «فرحني» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد التاجي: تكريمي عن «العتاولة» فى المهرجان الدولي للتعليم والثقافة «فرحني» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:44 صباحاً - أعرب الفنان محمد التاجي، عن سعادته بالتكريم المميز له عن دوره بمسلسل «العتاولة»، من المهرجان الدولي للتعليم والثقافة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وقال «التاجي» فى تصريح خاص لـ«الأسبوع»، : مسلسل «العتاولة» له طابع مميز داخل قلبي، وتكريمي عن هذا الدور تحديدا بيفرحني.

وأعلنت إدارة المهرجان الدولي للتعليم والثقافة IFEC، أمس الاثنين، عن تكريم الفنان القدير محمد التاجي، بجائزة التميز عن دوره في مسلسل العتاولة.

ويشهد الحفل حضور مشاهير الفن والثقافة والإعلام والشخصيات العامة.

وقال دكتور مروان خالد مؤسس المهرجان في تصريحات صحفية: نحن على أعتاب هذه اللحظة المهمة، حيث يجتمع نخبة من القادة، والمفكرين، والشباب من مختلف الدول في المهرجان الدولي للتعليم والثقافة.

جدير بالذكر، أن الدورة الأولى كانت تحت رعاية المركز الثقافي الروسي، وتم تكريم نجوم الفن والإعلام والثقافة منهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، المخرج حسام الدين صلاح، الفنان محسن محي الدين، الفنان نضال الشافعي، الفنان محمد رحيم، الفنانه دنيا عبد العزيز، الفنانه ألفت عمر، الفنانة ميرنا وليد، الفنانة هيا فياض، الفنانة نيفين الكردي، المطرب حمدي بتشان، المطرب مجد القاسم، الإعلامى أحمد عبد العزيز، الإعلامية ريهام الصيرفي، راجل الأعمال هاني الشيخ، السيناريست أميرة الزيات، الإعلامية صابرينا شريف، الكاتب نبيل عزقلاني.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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