مشاهير العرب - «بابا قالي».. أول عرض للفيلم المصري في مهرجان فلورنسا الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:44 صباحاً - يشارك 15 فيلما عربيا قصيرا في الدورة الـ15 من مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة بمدينة فلورنسا الإيطالية، وتتنوع الأفلام المشاركة بين الروائي والتجريبي.

ويعد فيلم «بابا قالي» للمخرجة بسنت أحمد من أبرز الأفلام العربية المشاركة، وهو أول عرض عالمي للفيلم القصير، وفق بيان للجهات الموزعة اليوم الأحد.

والفيلم من تأليف وإخراج بسنت أحمد وتدور قصته حول عماد، الطفل العاشق للأيس كريم، الذي يعيش مع والده العنيف ذو الطباع الغريبة، ويستخدم عماد خياله ليعيش بعض اللحظات السعيدة بعيدًا عن ضغط والده.

موعد انطلاق مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة بفلورنسا الإيطالية

ومن المقرر أن تعرض الأفلام من خلال ثلاثة برامج تحمل اسم «ماد ستوريز»، ولكل برنامج منهم موضوع موحد يضم تلك الأفلام، ويقام المهرجان خلال الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر الجاري.