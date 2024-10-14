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مشاهير العرب - «بابا قالي».. أول عرض للفيلم المصري في مهرجان فلورنسا الإيطالي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «بابا قالي».. أول عرض للفيلم المصري في مهرجان فلورنسا الإيطالي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بابا قالي».. أول عرض للفيلم المصري في مهرجان فلورنسا الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:44 صباحاً - يشارك 15 فيلما عربيا قصيرا في الدورة الـ15 من مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة بمدينة فلورنسا الإيطالية، وتتنوع الأفلام المشاركة بين الروائي والتجريبي.

ويعد فيلم «بابا قالي» للمخرجة بسنت أحمد من أبرز الأفلام العربية المشاركة، وهو أول عرض عالمي للفيلم القصير، وفق بيان للجهات الموزعة اليوم الأحد.

والفيلم من تأليف وإخراج بسنت أحمد وتدور قصته حول عماد، الطفل العاشق للأيس كريم، الذي يعيش مع والده العنيف ذو الطباع الغريبة، ويستخدم عماد خياله ليعيش بعض اللحظات السعيدة بعيدًا عن ضغط والده.

موعد انطلاق مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة بفلورنسا الإيطالية

ومن المقرر أن تعرض الأفلام من خلال ثلاثة برامج تحمل اسم «ماد ستوريز»، ولكل برنامج منهم موضوع موحد يضم تلك الأفلام، ويقام المهرجان خلال الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر الجاري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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