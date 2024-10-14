165 مليون دولار إيرادات فيلم Joker: Folie à Deux - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - Joker 2، حقق فيلم Joker: Folie à Deux، إيرادات بلغت 165 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، عن ميزانية إنتاج تقدر بـ190 مليون دولار.

العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول لفيلم Joker Folie A Deux، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.

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