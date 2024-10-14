مشاهير العرب - أسعار تذاكر وطريقة حجز حفلات مهرجان الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - يقبل الكثير من المواطنين على فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، الذي انطلق يوم الجمعة الماضية 11 أكتوبر.

وتكثر معدلات البحث على محركات البحث الشهيرة عن أسعار وطريقة حجز تذاكر مهرجان الموسيقى العربية.

فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية لمدة أسبوعين على عدد من المسارح المختلفة أبرزها دار الأوبرا ومعهد الموسيقى العربية.

حفلات مهرجان الموسيقى العربية

يقام غدا 3 حفلات ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

- حفل فرقة تقاسيم قيادة المايسترو عادل مصطفى، الذي من المقرر أن يقام من الساعة 8 مساء حتى 11 مساء.

ـ حفل نسمة محجوب والفنان عزيز مرقة، من المقرر أن يقام حفل عزيز مرقة ونسمة محجوب على مسرح النافورة في دار الأوبرا من الساعة 8.30 مساء حتى 11 مساء.

أسعار حفل نسمة محجوب وعزيز مرقة

تسجل أسعار تذاكر الحفل سعر 250 جنيها لفئة التذكرة البرونزية.

وتبلغ سعر التذكرة الفضية نحو 450 جنيها.

فيما تصل إلى 650 جنيها لفئة التذكرة الذهبية.

وتبلغ لفئة تذكرة البلاتنيوم سعر 850 جنيها، و1000 جنيه لفئة التذكرة «الدياموند».

وتصل إلى 1500 جنيه لفئة التذكرة VIP.

ـ فرقة أعز الناس قيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، يقام الحفل على مسرح الجمهورية من الساعة 8.30 مساء حتى 11.30 مساء

أسعار تذاكر الحفلة

تصل أسعار تذاكر الحفل إلى 100 جنيه، 200 جنيه، 300 جنيه باختلاف فئة التذكرة.

طريقة حجز حفلات مهرجان الموسيقى العربية

يمكن حجز تذاكر أي حفل خاص بمهرجان الموسيقى العربية من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع تذكرتي.

-اختيار خانة العروض الترفيهية.

- اختيار خانة حفلات مهرجان الموسيقى العربية.

-بعدها اختيار الحفل المطلوب.

- ثم الضغط على خانة شراء التذاكر.

-ثم إدخال البيانات المطلوبة لإتمام الحجز.

قواعد حجز تذاكر حفل مهرجان الموسيقى العربية

وضعت دار الأوبرا عددا من القواعد الواجب توافرها عند حضور الحفل، جاءت أبرزها كالتالي:

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد المحجوز واستلام تذكرته.

ـ يمنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ يُمنع التصوير.

ولا يوجد استرجاع أو استبدال.

ـ تغلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة.