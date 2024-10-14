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مشاهير العرب - مسلسل برغم القانون الحلقة 23.. موعد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل برغم القانون الحلقة 23.. موعد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل برغم القانون الحلقة 23.. موعد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - مسلسل برغم القانون 23.. تصدر مسلسل برغم القانون لـ الفنانة إيمان العاصي محركات البحث في جوجل، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع أحداث حلقات العمل الدرامي، ولذلك يبحث الكثير عن موعد العرض والقنوات الناقلة لـ الحلقة 23 من مسلسل برغم القانون.

مسلسل برغم القانون الحلقة 23

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسلسل برغم القانون 23 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مسلسل برغم القانون 23

موعد العرض والقنوات الناقلة لـ مسلسل برغم القانون

عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 23 على قناة ON في تمام الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

كما يعرض مسلسل برغم القانون الحلقة 23 على قناة ON دراما الساعة 10 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء.

ويعرض مسلسل برغم القانون الحلقة 23 على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون الحلقة 23

أحداث مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي، حيث ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام، تكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات، ولديها طفلين ليلى وهاشم، ولكن يختفي زوجها دون سابق إنذار.

مسلسل برغم القانون

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون من بطولة الفنانة إيمان العاصي، ويشارك عدد كبير من النجوم الفن في هذا العمل، وهم: رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين، والمسلسل من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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