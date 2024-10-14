مشاهير العرب - مسلسل برغم القانون الحلقة 23.. موعد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - مسلسل برغم القانون 23.. تصدر مسلسل برغم القانون لـ الفنانة إيمان العاصي محركات البحث في جوجل، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع أحداث حلقات العمل الدرامي، ولذلك يبحث الكثير عن موعد العرض والقنوات الناقلة لـ الحلقة 23 من مسلسل برغم القانون.

مسلسل برغم القانون الحلقة 23

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موعد العرض والقنوات الناقلة لـ مسلسل برغم القانون

عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 23 على قناة ON في تمام الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

كما يعرض مسلسل برغم القانون الحلقة 23 على قناة ON دراما الساعة 10 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء.

ويعرض مسلسل برغم القانون الحلقة 23 على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

أحداث مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي، حيث ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام، تكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات، ولديها طفلين ليلى وهاشم، ولكن يختفي زوجها دون سابق إنذار.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون من بطولة الفنانة إيمان العاصي، ويشارك عدد كبير من النجوم الفن في هذا العمل، وهم: رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين، والمسلسل من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.