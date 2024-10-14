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مشاهير العرب - أنا عزباء وممتنة.. نادين نسيب تعلن انفصالها عن خطيبها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أنا عزباء وممتنة.. نادين نسيب تعلن انفصالها عن خطيبها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أنا عزباء وممتنة.. نادين نسيب تعلن انفصالها عن خطيبها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - أعلنت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن فسخ خطوبتها من رجل الأعمال ناريك ناربيكيان، دون الكشف عن الأسباب، وذلك بعد علاقة حب دامت لأكثر من عام.

وكتبت نادين نسيب نجيم، عبر خاصية «الاستوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «يسعدني أن أعلن أنني متزوجة رسميًا! لا، أنا عزباء وممتنة».

نادين نسيب نجيم

وكانت نادين نسيب نجيم، أعلنت خطبتها يوم 5 فبراير 2023، من خلال مشاركة فيديو أثناء احتفالها بعيد ميلادها، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر ناريك ناربيكيان خلال الفيديو وهو يعرض عليها الزواج، وسط تصفيق واحتفال كبير من الحاضرين.

وعلقت نجيم، على الفيديو قائلة: «كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي اليوم.. لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بالحياة والحب! وقلت نعم».

نادين نجيم وخطيبها

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

وكانت آخر أعمال نادين نجيم، هو مسلسل 2024، الجزء الثاني من مسلسل 2020 الذي عرض قبل ثلاثة أعوام، والجزء الجديد مؤلف من 15 حلقة، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نادين نجيم كل من محمد الأحمد، وكارمن لبس، ورفيق على أحمد، وآخرون.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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