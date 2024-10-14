مشاهير العرب - أنغام: ويجز من أهم مطربي مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - حرصت الفنانة أنغام على توجيه رسالة حب وتقدير لمطرب الراب «ويجز» أثناء تواجده بحفلها الذي أقيم بالأمس داخل المتحف المصري الكبير تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

وقالت أنغام أثناء تواجدها على خشبة المسرح: «ممكن يكون الجيل الجديد حاليًا اللي عمرهم من عمر أولادي ذوقهم مختلف في المزيكا، ولكن بحس إني قدرت أوصلهم، وبفرح لما بلاقي الشباب دول حافظين الأغاني بتاعتي، وفي الحفل معانا في وسط الجمهور فنان مصري شاطر، من أهم مطربي مصر ويجز».

وشهد حفل الثنائي الموسيقار هاني فرحات والفنانة أنغام إقبال جماهيري كبير، وقدمت أنغام مجموعة مميزة من أجمل أغانيها من بينهم أغاني ألبومها الأخير «تيجي نسيب» وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تفاصيل ألبوم تيجي نسيب لـ أنغام

ويتضمن ألبوم أنغام الجديد، «تيجي نسيب»، 12 أغنية، وأغنية «وبقالك قلب»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رياض الهمشري، وتوزيع طارق مدكور، وأغنية «هو أنت مين»، من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق مدكور، بينما أغنية «موافقة»، من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «ايه الأخبار»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد الناصر، وتوزيع أمير محروس.

وأغنية «خليك معاها»، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وأغنية «اسكت»، من كلمات نورعبد الله، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «اقولك اية»، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس، بينما أغنية «كان برئ»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «القلوب أسرار»، من كلمات آمار مصطفي، ألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع أمير محروس، وأغنية «تيجي نسيب»، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.