مشاهير العرب - ناقد فني لـ«الأسبوع»: إيمان العاصي اجتهدت في تطور موهبتها الفنية.. وهذا الدور هو الأنسب لها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - تطور فني ملحوظ تشهده الفنانةإيمان العاصي، بعد عرض حلقات مسلسل «برغم القانون»، والذي نجح في جذب أنظار الجمهور، والتفافه حول شاشة التلفاز كل ليلة لمشاهدته.

وتمكنت إيمان العاصي، من النجاح في اختبار أول بطولاتها المطلقة في عالم الدراما، وهو ما يجعلها الاختيار الأول من قبل المخرجين للعديد من البطولات، خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد تحدث الناقد الفني محمود قاسم، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» عن رأيه في التطور الفني لـ إيمان العاصي، في مسلسلها الأخير، قائلا: «أي فنان بيكون له فرصة في حياته الفنية، وتخطى المصاعب، وينضج فنيا بمرور الوقت، وكان لـ نص مسلسل برغم القانون، دور في نجاح وتطور أداءها وكذلك رؤية المخرج واختيارها في هذا الدور».

وعن فرصتها في استمرار عمل البطولة المطلقة خلال الفترة المقبلة، أشار قاسم في تصريحاته: «يمكن أن تصبح فرصتها أكبر في البطولات، إذا نظر إليها من قبل المخرجين مثل مسلسل برغم القانون، ويمكن أن يساعدها في ذلك موهبتها بجانب جمالها، وسيصبح لدينا فنانة كبيرة تدعى إيمان العاصي».

وتحدث قاسم، عن نجاحها في لون معين من الدراما، قائلا: «لا يمكن الحكم عليها، خلال الوقت الحالي، المخرج هو الشخص الوحيد الذي يمكنه تحديد ذلك، ولكن يمكن القول أن من الأدوار المناسبة لها هي الفتاة الارستقراطية، الجميلة، ومن الأدوار غير المناسبة لها هي الكوميديا»

كما كشف محمود القاسم، عن رأيه الخاص في إيمان العاصي، قائلا: «أحب هذا النوع من المرأة، وخصوصا إذا كانت مصرية، ومحافظة على نفسها، وأرى أن إيمان العاصي اجتهدت في العمل على نفسها، خلال السنوات الماضية، وحافظت على قوامها ووصلت لتلك المكانة، مقارنة بالعديد من الفنانات اللاتي بدأنا معها في نفس الفترة، ولم يحققن تطورا مثلها».

مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون، في إطار درامي، إذ تعمل ليلى بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركًا طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.