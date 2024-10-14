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مشاهير العرب - «كارثة طبيعية».. مؤلف مسلسل «بالطو» يعلن عن ثاني أعماله الدرامية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «كارثة طبيعية».. مؤلف مسلسل «بالطو» يعلن عن ثاني أعماله الدرامية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كارثة طبيعية».. مؤلف مسلسل «بالطو» يعلن عن ثاني أعماله الدرامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - انطلق تصوير مسلسل كارثة طبيعية للمخرج حسام حامد، ومن المقرر عرضه ضمن سلسلة مسلسلات الأوف سيزون.

ونشر أحمد عاطف فياض مؤلف المسلسل صورة لكلاكيت العمل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق قائلا: «دعواتكم، ثاني أعمالي الدرامية، إخراج حسام حامد».

ويسجل مسلسل «كارثة طبيعية» التجربة الثانية للمؤلف أحمد عاطف فياض، وذلك بعد مسلسله «بالطو» الذي حقق نجاح جماهيري وفني كبير، وضم المسلسل في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: محمود البزاوي ومحمد محمود وعصام عمر، محمود حافظ، ومحمد رضوان ومريم الجندي، عارفة عبد الرسول، وهو تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

آخر أعمال watch it

وفي وقت سابق روجت منصة watch it، لمسلسل كارثة طبيعية، من خلال نشر كلاكيت العمل عبر حسابها على «إنستجرام» معلقة: «كارثة طبيعيةK من إنتاجات WATCH IT الأصلية، قريبًا وحصريًا، شاركونا توقعاتكم لقصة المسلسل؟.

وعلى صعيد آخر، تستعد watch it لانطلاقة باقة من الأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، وابرزها، مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي، ومسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك، ويعرض مسلسل برغم القانون حاليا.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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