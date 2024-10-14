مشاهير العرب - استعرضت رشاقتها على أغنية «دب دب».. شيماء سيف تتصدر التريند بعد خسارة وزنها |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - شيماء سيف.. خطفت الفنانة شيماء سيف الأنظار في آخر ظهور لها عبر السوشيال ميديا، حيث بدت بإطلالة رشيقة بعد خسارة وزنها بشكل واضح، لتتصدر بعد ذلك التريند خلال الساعات الماضية.

وكانت شيماء سيف نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تستعرض من خلاله رشاقتها وهي ترقص بشكل عفوي على أنغام أغنية دب دب للفنان أحمد سعد.

آخر أعمال شيماء سيف

وكان آخر أعمال شيماء سيف مشاركتها في مسرحية «ملك والشاطر» التي عرضت على خشبة مسرح «بكر الشدي» ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي بالمملكة العربية السعودية، ووحققت نجاحا جماهيريا وفنيا كبيرا.

قصة مسرحية ملك والشاطر

دارت أحداث مسرحية ملك والشاطر، حول شخصية الشاطر حسن التي يقدمها أحمد عز، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.

وشهدت المسرحية عودة الثنائي يسرا وأحمد عز للتعاون في مسرحية ملك والشاطر، بعد غياب استمر قرابة 20 عاما تقريبا منذ تعاونهما في مسلسل "ملك روحي" الذي عُرض عام 2003.

أبطال مسرحية ملك والشاطر

تضم مسرحية ملك والشاطر بجانب الفنان أحمد عز، عدد من نجوم الفن، يأتي في مقدمتهم: يسرا، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من تأليف وإخراج محمد المحمدي.