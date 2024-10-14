الأوسكار يدرس تغيير فكرة الاعتماد على مضيف واحد للحفل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:51 صباحاً - الأوسكار، كشفت تقارير صحفية، أن أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، تدرس فكرة إشراك عدد أكبر من النجوم في تقديم الحفل العام المقبل، بدلًا من الاعتماد على مضيف واحد فقط.

وذكرت التقارير، أن حفل الأوسكار يدرس فكرة الاتفاق مع عدد كبير من نجوم هوليوود، للمشاركة في تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢، من خلال ظهورات خاصة، ومشاهد استعراضية، وعروض موسيقية، ومن بين الأسماء التي تم التواصل معها بالفعل، ريان رينولدز، وهيو جاكمان، ودواين جونسون، وإيمي بولر، وويل فيريل، وسينثيا إريفو.

موعد حفل الأوسكار 2025

وحددت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، يوم ٢ مارس ٢٠٢٥، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ ٩٧، على أن يعلن رسميًّا أسماء المرشحين ١٧ يناير ٢٠٢٥.

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