أندرو جارفيلد ينفصل عن حبيبته كيت توماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:12 صباحاً - أندرو جارفيلد، كشفت تقارير صحفية، أن الممثل أندرو جارفيلد، انفصل عن حبيبته الدكتورة كيت توماس، منذ عدة أسابيع.

ويأتي أنفصال اندرو وكيت، بالتزامن مع شائعات، وجود علاقة حب جديدة بين أندرو جارفليد وفلورنس بيو.

مارفل تعاقب أندرو جارفيلد بسبب دعمه لـ فلسطين

في سياق متصل، كان الممثل أندرو جارفيلد، آخر ضحية لهوليوود، التي يسيطر عليها اليهود بشكل شبه كامل، فبعد أيام قليلة من إعلانه دعمه لـ فلسطين في مقابلة جديدة، كشفت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، قررت طرده من جميع أعمالها المقبلة التي كان من المقرر أن يظهر فيها، حيث كان سيشارك في أكثر من ٤ أفلام، أهمها، فيلم Spiderman الجديد.

أندرو جارفيلد يدعم غزة

وقال أندرو جارفيلد، منذ أيام، خلال حديثه في بودكاست "Happy Sad Confused" مع الإعلامي جوش هورويتز،: “علينا أن نوجه مشاعرنا، وطاقتنا،نحو أولئك الذين يعانون في خضم هذه الأزمة، وخاصة الشعب في غزة الذي يواجه حربًا مدمرة.. يجب أن نضع طاقتنا نحو شيء مهم بالفعل، ربما حياة الفلسطينيين وغزة الآن، وأي شخص يعاني تحت وطأة أهوال عالمنا في الوقت الحالي”.

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