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أندرو جارفيلد ينفصل عن حبيبته كيت توماس - أخبار كلمتك

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أندرو جارفيلد ينفصل عن حبيبته كيت توماس - أخبار كلمتك

أندرو جارفيلد ينفصل عن حبيبته كيت توماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:12 صباحاً - أندرو جارفيلد، كشفت تقارير صحفية، أن الممثل أندرو جارفيلد، انفصل عن حبيبته الدكتورة كيت توماس، منذ عدة أسابيع.

ويأتي أنفصال اندرو وكيت، بالتزامن مع شائعات، وجود علاقة حب جديدة بين أندرو جارفليد وفلورنس بيو.

مارفل تعاقب أندرو جارفيلد بسبب دعمه لـ فلسطين

في سياق متصل، كان الممثل أندرو جارفيلد، آخر ضحية لهوليوود، التي يسيطر عليها اليهود بشكل شبه كامل، فبعد أيام قليلة من إعلانه دعمه لـ فلسطين في مقابلة جديدة، كشفت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، قررت طرده من جميع أعمالها المقبلة التي كان من المقرر أن يظهر فيها، حيث كان سيشارك في أكثر من ٤ أفلام، أهمها، فيلم Spiderman الجديد.

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أندرو جارفيلد يدعم غزة

وقال أندرو جارفيلد، منذ أيام، خلال حديثه في بودكاست "Happy Sad Confused" مع الإعلامي جوش هورويتز،: “علينا أن نوجه مشاعرنا، وطاقتنا،نحو أولئك الذين يعانون في خضم هذه الأزمة، وخاصة الشعب في غزة الذي يواجه حربًا مدمرة.. يجب أن نضع طاقتنا نحو شيء مهم بالفعل، ربما حياة الفلسطينيين وغزة الآن، وأي شخص يعاني تحت وطأة أهوال عالمنا في الوقت الحالي”.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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