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آمال ماهر تستعد لطرح أغنية وطنية، تعرف على تفاصيلها - أخبار كلمتك

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آمال ماهر تستعد لطرح أغنية وطنية، تعرف على تفاصيلها - أخبار كلمتك

آمال ماهر تستعد لطرح أغنية وطنية، تعرف على تفاصيلها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:17 صباحاً - تستعد الفنانة آمال ماهر ، خلال الفترة القليلة المقبلة لطرح أغنية وطنية وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة منصات الموسيقى.

أغنية آمال ماهر الجديدة 

أغنية آمال ماهر الوطنية تحمل عنوان مصر شعب جيش، وهي من كلمات محيي حوار، وألحان وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وحققت آمال ماهر نجاحا كبيرا بآخر ألبوماتها الغنائية أنا كويسة والتي طرحته في سبتمبر الماضي بعد غياب.

 

وأغنية آمال ماهر الجديدة أنا كويسة هى الأغنية الرسمية للألبوم وجاءت من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان بلال سرور.

 

وجاء الميني ألبوم حاملًا اسم أنا كويسة، وضم في جعبته خمس أغان، وهي: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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