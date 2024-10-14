عرض مسلسل بنات الثانوي 2 قريبا على منصة شاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:40 صباحاً - بعد نجاح الموسم الأول، تعرض منصة شاهد قريبا الموسم الثاني من المسلسل السعودي بنات الثانوي.

وكشفت المنصة عن صورة من أحداث الموسم الجديد الذي سيحمل الكثير من الأحداث المشوقة.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة شاهد عبر تطبيق انستجرام الصورة من مسلسل بنات الثانوي 2 مرفقة بتعليق “جايبين لكم نظرة حصرية من الموسم الثاني من بنات الثانوي.. موسم سوالفه حماسية ومفاجآته ما تتخيلونها قريبا على شاهد”.

مسلسل بنات الثانوي الجزء الأول

دارت أحداث قصة الجزء الأول من مسلسل بنات الثانوي حول خمس رفيقات سعوديات تعشن في سلسلة من التحديات في الثانوية بينما يحاولن التأقلم مع محيطهن واكتشاف أنفسهن في آن واحد.

والعمل من بطولة هيلدا ياسين، وامنة الزهراني، ومديحة أحمد، وميرال، ونورا ياسين، وهو من إخراج رشا شربتجي.



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