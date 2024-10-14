محمود الشامي يعلن اعتذاره عن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

محمود الشامي يعلن اعتذاره عن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر - أخبار كلمتك

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يجهز تقريرا عن حالة المصابين قبل مواجهة الاتحاد - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يجهز تقريرا عن حالة المصابين قبل مواجهة الاتحاد - أخبار كلمتك

انهيار مبنى على عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان - أخبار كلمتك

انهيار مبنى على عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان - أخبار كلمتك

البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

عرض مسلسل بنات الثانوي 2 قريبا على منصة شاهد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عرض مسلسل بنات الثانوي 2 قريبا على منصة شاهد - أخبار كلمتك

عرض مسلسل بنات الثانوي 2 قريبا على منصة شاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:40 صباحاً - بعد نجاح الموسم الأول، تعرض منصة شاهد قريبا الموسم الثاني من المسلسل السعودي بنات الثانوي.

وكشفت المنصة عن صورة من أحداث الموسم الجديد الذي سيحمل الكثير من الأحداث المشوقة.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة شاهد عبر تطبيق انستجرام الصورة من مسلسل بنات الثانوي 2 مرفقة بتعليق “جايبين لكم نظرة حصرية من الموسم الثاني من بنات الثانوي.. موسم سوالفه حماسية ومفاجآته ما تتخيلونها قريبا على شاهد”.

مسلسل بنات الثانوي الجزء الأول

دارت أحداث قصة الجزء الأول من مسلسل بنات الثانوي حول خمس رفيقات سعوديات تعشن في سلسلة من التحديات في الثانوية بينما يحاولن التأقلم مع محيطهن واكتشاف أنفسهن في آن واحد. 

والعمل من بطولة هيلدا ياسين، وامنة الزهراني، ومديحة أحمد، وميرال، ونورا ياسين، وهو من إخراج رشا شربتجي.


ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق