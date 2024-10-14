مشاهير العرب - «عمل ضخم يليق بكم».. إنجي علاء تكشف تفاصيل مشاركتها بمسلسل «القصة الكاملة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:09 صباحاً - تحدثت المؤلفة إنجي علاء، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «القصة الكاملة» للمخرج مجدي الهواري.

وشاركت إنجي علاء، صورة لها من المؤتمر الصحفي للعمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتبت عليها: «من المؤتمر الصحفي لمسلسل القصة الكاملة، لصانع المحتوى الشهير سامح سند، وهي حلقات درامية مستوحاه من قصص جرائم مثيرة حدثت بالفعل في مجتمعنا العربي، سعيدة إني من مؤلفين العمل مع زملائي المؤلفين الكرام، وسعيدة جدا بالتعاون مع المنتج والمخرج مجدي الهواري، بإذن الله عمل ضخم يليق بيكم.. دعواتكم».

مسلسل القصة الكاملة

القصة الكاملة مسلسل درامي "جريمة" مأخودة عن حلقات برنامج القصة الكاملة لـ سامح سند، حلقات منفصلة متصلة تقدم الجرائم في إطار درامي سواء من موضوعات حلقات قدمت من قبل أو حلقات جديدة لم تذع.

الموسم الأول يتكون من 10 حلقات مدة الحلقة ساعة، كل حلقة لها مخرج ومؤلف وفريق مختلف، مع توحيد الشكل العام للعمل.

وشهد المؤتمر الصحفي للعمل حضور سامح سند صاحب «القصة الكاملة»، وعدد كبير من المؤلفين الذين سيعملون على كتابة حلقات الموسم الأول، وبينهم: عمرو سمير عاطف، إنجي علاء، محمد صلاح العزب، سمر طاهر، علاء حسن، باسم شرف، محمد إسماعيل أمين، الدكتور حاتم حافظ.