محمود الشامي يعلن اعتذاره عن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

محمود الشامي يعلن اعتذاره عن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر - أخبار كلمتك

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يجهز تقريرا عن حالة المصابين قبل مواجهة الاتحاد - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يجهز تقريرا عن حالة المصابين قبل مواجهة الاتحاد - أخبار كلمتك

انهيار مبنى على عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان - أخبار كلمتك

انهيار مبنى على عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان - أخبار كلمتك

البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «عمل ضخم يليق بكم».. إنجي علاء تكشف تفاصيل مشاركتها بمسلسل «القصة الكاملة» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «عمل ضخم يليق بكم».. إنجي علاء تكشف تفاصيل مشاركتها بمسلسل «القصة الكاملة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «عمل ضخم يليق بكم».. إنجي علاء تكشف تفاصيل مشاركتها بمسلسل «القصة الكاملة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:09 صباحاً - تحدثت المؤلفة إنجي علاء، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «القصة الكاملة» للمخرج مجدي الهواري.

وشاركت إنجي علاء، صورة لها من المؤتمر الصحفي للعمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتبت عليها: «من المؤتمر الصحفي لمسلسل القصة الكاملة، لصانع المحتوى الشهير سامح سند، وهي حلقات درامية مستوحاه من قصص جرائم مثيرة حدثت بالفعل في مجتمعنا العربي، سعيدة إني من مؤلفين العمل مع زملائي المؤلفين الكرام، وسعيدة جدا بالتعاون مع المنتج والمخرج مجدي الهواري، بإذن الله عمل ضخم يليق بيكم.. دعواتكم».

مسلسل القصة الكاملة

القصة الكاملة مسلسل درامي "جريمة" مأخودة عن حلقات برنامج القصة الكاملة لـ سامح سند، حلقات منفصلة متصلة تقدم الجرائم في إطار درامي سواء من موضوعات حلقات قدمت من قبل أو حلقات جديدة لم تذع.

الموسم الأول يتكون من 10 حلقات مدة الحلقة ساعة، كل حلقة لها مخرج ومؤلف وفريق مختلف، مع توحيد الشكل العام للعمل.

وشهد المؤتمر الصحفي للعمل حضور سامح سند صاحب «القصة الكاملة»، وعدد كبير من المؤلفين الذين سيعملون على كتابة حلقات الموسم الأول، وبينهم: عمرو سمير عاطف، إنجي علاء، محمد صلاح العزب، سمر طاهر، علاء حسن، باسم شرف، محمد إسماعيل أمين، الدكتور حاتم حافظ.

اقرأ أيضاً
«كل سنة وأنتي طيبة في الجنة يارب».. إنجي علاء تنعي الفنانة ناهد رشدي

السيناريست إنجي علاء تشيد بـ مسرحية ميمو بهذه الكلمات (صورة)

إنجي علاء تستعين بأية قرآنية بعد انفصالها عن يوسف الشريف «صورة»

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق