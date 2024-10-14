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مشاهير العرب - سمية وجدي تفتتح فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - سمية وجدي تفتتح فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمية وجدي تفتتح فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:09 صباحاً - انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير.

وافتتحت المطربة سمية وجدي فعاليات اليوم الثالث للمهرجان بأغنية للفنانة عفاف راضي، ثم قدمت مجموعة الأغاني أبرزها: أغنية «مستنياك» للفنانة عزيزة جلال وسط تفاعل استثنائي من الجمهور.

مهرجان الموسيقى العربية

ويشارك المطربة سمية وجدي فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الموسيقى العربية، الفنانة مروة ناجي، ومن المقرر أن تحيي حفلها في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على مسرح النافورة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام يسبقها فقرة موسيقية لعازف التشيللو الدكتور عماد عاشور.

نجوم المشاركين بمهرجان الموسيقي العربية 2024

ويشارك بمهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 32 أكثر من 70 مطربا ومطربة أبرزهم: مدحت صالح، مروة ناجي وروائع وردة وبليغ حمدي، عاصي الحلاني وروائع كوكب الشرق أم كلثوم، فؤاد زبادي ومحمد محسن، عبير نعمة، ريهام عبد الحكيم وروائع الموجي، تامر عاشور، أحمد سعد، الموسيقار عمر خيرت، هاني شاكر وإيمان عبد الغني، علي الحجار، مي فاروق.

أسعار تذاكر حفلات مهرجان الموسيقى العربية

تتفاوت أسعار حفلات مهرجان الموسيقى العربية ما بين 350 جنيها كحد أدنى بحد أقصى 4 آلاف جنيه، وستتفاوت أسعار التذاكر من حفل لآخر، وتشمل التذكرة حفلين غنائيين متتاليين في اليوم الواحد، وستقام الحفلات على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 8 ونصف مساءً.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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